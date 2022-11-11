https://ria.ru/20221111/nekoglai-1830821540.html

Мосгорсуд утвердил высылку блогера, снявшего пародию на солдата в окопе

Мосгорсуд утвердил высылку блогера, снявшего пародию на солдата в окопе - РИА Новости, 11.11.2022

Мосгорсуд утвердил высылку блогера, снявшего пародию на солдата в окопе

Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу на штраф в 5 тысяч рублей блогера Nekoglai (Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил и утвердил его высылку из... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:04

2022-11-11T15:04

2022-11-11T15:11

россия

московский городской суд

происшествия

молдавия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу на штраф в 5 тысяч рублей блогера Nekoglai (Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил и утвердил его высылку из России в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Апелляционную жалобу ... отклонить",- огласила решение судья Ольга Буренина. Сам Nekoglai участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из спецприемника и внезапно заявил, что уже не хочет обжаловать решение суда, а также извинился за свой ролик. Защите не оставалось ничего, как отказаться от жалобы, однако формальное решение суд все равно вынес.За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся - в Пресненском суде Москвы половина его волос были покрашены пополам в черный и белый цвета, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой.В минувшую среду Пресненский суд оштрафовал блогера на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: он гражданин Молдавии, а в России, как выяснилось, находился с нарушением миграционного закона.Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. При этом снятый Nekoglai сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался. Копия решения будет направлена в спецприемник, после чего блогер сможет самостоятельно выехать из России.

https://ria.ru/20221103/mobilizovannye-1828958954.html

https://ria.ru/20221024/prigovor-1826350390.html

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молдавия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, московский городской суд, происшествия, молдавия, москва, вооруженные силы рф