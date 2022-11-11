https://ria.ru/20221111/nekoglai-1830821540.html
Мосгорсуд утвердил высылку блогера, снявшего пародию на солдата в окопе
Мосгорсуд утвердил высылку блогера, снявшего пародию на солдата в окопе - РИА Новости, 11.11.2022
Мосгорсуд утвердил высылку блогера, снявшего пародию на солдата в окопе
Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу на штраф в 5 тысяч рублей блогера Nekoglai (Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил и утвердил его высылку из... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:04
2022-11-11T15:04
2022-11-11T15:11
россия
московский городской суд
происшествия
молдавия
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу на штраф в 5 тысяч рублей блогера Nekoglai (Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил и утвердил его высылку из России в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Апелляционную жалобу ... отклонить",- огласила решение судья Ольга Буренина. Сам Nekoglai участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из спецприемника и внезапно заявил, что уже не хочет обжаловать решение суда, а также извинился за свой ролик. Защите не оставалось ничего, как отказаться от жалобы, однако формальное решение суд все равно вынес.За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся - в Пресненском суде Москвы половина его волос были покрашены пополам в черный и белый цвета, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой.В минувшую среду Пресненский суд оштрафовал блогера на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: он гражданин Молдавии, а в России, как выяснилось, находился с нарушением миграционного закона.Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. При этом снятый Nekoglai сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался. Копия решения будет направлена в спецприемник, после чего блогер сможет самостоятельно выехать из России.
https://ria.ru/20221103/mobilizovannye-1828958954.html
https://ria.ru/20221024/prigovor-1826350390.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский городской суд, происшествия, молдавия, москва, вооруженные силы рф
Россия, Московский городской суд, Происшествия, Молдавия, Москва, Вооруженные силы РФ
15:04 11.11.2022 (обновлено: 15:11 11.11.2022)
Мосгорсуд утвердил высылку блогера, снявшего пародию на солдата в окопе
Мосгорсуд утвердил высылку из России блогера Nekoglai, снявшего пародию на солдата в окопе
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу на штраф в 5 тысяч рублей блогера Nekoglai (Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил и утвердил его высылку из России в Молдавию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционную жалобу ... отклонить",- огласила решение судья Ольга Буренина. Сам Nekoglai участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из спецприемника и внезапно заявил, что уже не хочет обжаловать решение суда, а также извинился за свой ролик. Защите не оставалось ничего, как отказаться от жалобы, однако формальное решение суд все равно вынес.
За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся - в Пресненском суде Москвы
половина его волос были покрашены пополам в черный и белый цвета, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой.
В минувшую среду Пресненский суд оштрафовал блогера на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: он гражданин Молдавии, а в России, как выяснилось, находился с нарушением миграционного закона.
Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. При этом снятый Nekoglai сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался. Копия решения будет направлена в спецприемник, после чего блогер сможет самостоятельно выехать из России.