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В Варшаве проходит многотысячный марш националистов - РИА Новости, 11.11.2022
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В Варшаве проходит многотысячный марш националистов
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов - РИА Новости, 11.11.2022
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов
Ежегодный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:32
2022-11-11T17:43
в мире
збигнев зебро
варшава
польша
германия
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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Ежегодный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в Польше отмечают 104-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом "Сильный народ, Великая Польша".Высшее руководство Польши в этом году не принимает участия в марше, но среди участников замечены, в частности, министр юстиции, генеральный прокурор Збигнев Зебро, глава комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревич, другие чиновники.Сперва участники марша, организаторами которого традиционно являются объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского.В центр города стянуты значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Несмотря на запрет, участники марша взрывают петарды, зажигают файеры.В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.В последние годы во время марша независимости регулярно происходят потасовки участников с полицией или контрманифестантами. Учитывая это, руководство Варшавы приняло решение убрать с маршрута опасные предметы, в частности металлические урны, городские велосипеды и самокаты.В прошлом году в марше независимости приняли участие около 100 тысяч человек. Во время манифестации произошло несколько инцидентов, в частности был сожжен флаг Германии. В 2020 году в ходе столкновений с манифестантами во время марша были ранены 35 полицейских, некоторые серьезно. Во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
https://ria.ru/20221016/protest-1824454992.html
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в мире, збигнев зебро, варшава, польша, германия, антони мачеревич
В мире, Збигнев Зебро, Варшава, Польша, Германия, Антони Мачеревич
16:32 11.11.2022 (обновлено: 17:43 11.11.2022)
 
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов

В Варшаве по случаю Дня независимости Польши проходит ежегодный марш националистов

© AP Photo / Michal DyjukМарш националистов в Варшаве. 11 ноября 2022
Марш националистов в Варшаве. 11 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Марш националистов в Варшаве. 11 ноября 2022
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Ежегодный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Польше отмечают 104-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом "Сильный народ, Великая Польша".
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Высшее руководство Польши в этом году не принимает участия в марше, но среди участников замечены, в частности, министр юстиции, генеральный прокурор Збигнев Зебро, глава комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревич, другие чиновники.
Сперва участники марша, организаторами которого традиционно являются объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского.
В центр города стянуты значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Несмотря на запрет, участники марша взрывают петарды, зажигают файеры.
В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.
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В последние годы во время марша независимости регулярно происходят потасовки участников с полицией или контрманифестантами. Учитывая это, руководство Варшавы приняло решение убрать с маршрута опасные предметы, в частности металлические урны, городские велосипеды и самокаты.
В прошлом году в марше независимости приняли участие около 100 тысяч человек. Во время манифестации произошло несколько инцидентов, в частности был сожжен флаг Германии. В 2020 году в ходе столкновений с манифестантами во время марша были ранены 35 полицейских, некоторые серьезно. Во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
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