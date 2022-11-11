https://ria.ru/20221111/nastuplenie-1830962462.html
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области - РИА Новости, 11.11.2022
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области
Киевские войска планируют зимой начать наступление на Белгородскую и Курскую области, рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:47
2022-11-11T20:47
2022-11-11T21:18
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
украина
в мире
вооруженные силы украины
белгородская область
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ДНР, 11 ноя — РИА Новости. Киевские войска планируют зимой начать наступление на Белгородскую и Курскую области, рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин."Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ (диверсанты. — Прим. ред.), осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100 километров. Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское", — рассказал военнопленный.В начале недели взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук рассказал о планах украинского командования забросить диверсантов на технике с российскими опознавательными знаками в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Там они должны были организовать нанесение ударов по инфраструктуре.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Указом президента с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя действует режим "среднего уровня реагирования". В этих регионах усилили режим охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики, ввели особый режим работы этих объектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, владимир путин, украина, в мире, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
20:47 11.11.2022 (обновлено: 21:18 11.11.2022)
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области
Пленный командир ВСУ заявил о планах наступления на Курскую и Белгородскую области зимой
ДНР, 11 ноя — РИА Новости. Киевские войска планируют зимой начать наступление на Белгородскую и Курскую области, рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
"Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ (диверсанты. — Прим. ред.), осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100 километров. Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское", — рассказал военнопленный.
В начале недели взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук рассказал о планах украинского командования забросить диверсантов на технике с российскими опознавательными знаками в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Там они должны были организовать нанесение ударов по инфраструктуре.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.
Указом президента с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края
и Севастополя действует режим "среднего уровня реагирования". В этих регионах усилили режим охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики, ввели особый режим работы этих объектов.