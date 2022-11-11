Рейтинг@Mail.ru
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/nastuplenie-1830962462.html
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области - РИА Новости, 11.11.2022
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области
Киевские войска планируют зимой начать наступление на Белгородскую и Курскую области, рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:47
2022-11-11T21:18
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
украина
в мире
вооруженные силы украины
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg
ДНР, 11 ноя — РИА Новости. Киевские войска планируют зимой начать наступление на Белгородскую и Курскую области, рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин."Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ (диверсанты. — Прим. ред.), осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100 километров. Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское", — рассказал военнопленный.В начале недели взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук рассказал о планах украинского командования забросить диверсантов на технике с российскими опознавательными знаками в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Там они должны были организовать нанесение ударов по инфраструктуре.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Указом президента с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя действует режим "среднего уровня реагирования". В этих регионах усилили режим охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики, ввели особый режим работы этих объектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e3f7537e45c6fa0c2487f7bf7008521d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, владимир путин, украина, в мире, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
20:47 11.11.2022 (обновлено: 21:18 11.11.2022)
 
Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области

Пленный командир ВСУ заявил о планах наступления на Курскую и Белгородскую области зимой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДНР, 11 ноя — РИА Новости. Киевские войска планируют зимой начать наступление на Белгородскую и Курскую области, рассказал взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
"Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ (диверсанты. — Прим. ред.), осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление. Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100 километров. Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское", — рассказал военнопленный.
В начале недели взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук рассказал о планах украинского командования забросить диверсантов на технике с российскими опознавательными знаками в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Там они должны были организовать нанесение ударов по инфраструктуре.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Указом президента с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя действует режим "среднего уровня реагирования". В этих регионах усилили режим охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики, ввели особый режим работы этих объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала