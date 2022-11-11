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В Калужской области наградили подростков медалями "За проявленное мужество" - РИА Новости, 11.11.2022
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В Калужской области наградили подростков медалями "За проявленное мужество"
В Калужской области наградили подростков медалями "За проявленное мужество" - РИА Новости, 11.11.2022
В Калужской области наградили подростков медалями "За проявленное мужество"
Двое студентов, спасшие тонущего мальчика, и старшеклассник, который помог молодой паре справиться с хулиганами, в Калужской области награждены медалями Совета... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:16
2022-11-11T16:16
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Двое студентов, спасшие тонущего мальчика, и старшеклассник, который помог молодой паре справиться с хулиганами, в Калужской области награждены медалями Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщает правительство региона.В пятницу в Калуге в администрации губернатора области прошла торжественная церемония награждения подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Медали Совета Федерации "За проявленное мужество" вручили сенаторы Анатолий Артамонов и Александр Савин."Медалями Совета Федерации были удостоены Иван Чернов и Олег Волкоедов из Козельска, спасшие летом этого года тонувшего в реке 12-летнего мальчика, а также Данила Грачев из Малоярославца, который в одиночку справился с двумя хулиганами, заступившись за молодую пару", - говорится в сообщении.Губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале уточнил, что Чернов и Волкоедов – студенты Перемышльского техникума эксплуатации транспорта, а Грачев – одиннадцатиклассник из Малоярославца.Савин в своем выступлении напомнил слова писателя Максима Горького о том, что "в жизни всегда есть место подвигу". "Хотел бы высказать слова благодарности мамам, папам, бабушкам, дедушкам и наставникам за то, что воспитали таких замечательных ребят", - сказал сенатор.
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общество, калужская область, малоярославец, калуга, анатолий артамонов, владислав шапша
Хорошие новости, Общество, Калужская область, Малоярославец, Калуга, Анатолий Артамонов, Владислав Шапша
16:16 11.11.2022
 
В Калужской области наградили подростков медалями "За проявленное мужество"

Калужских подростков наградили за спасение утопающего и за помощь при нападении хулиганов

© Фото : Правительство Калужской области/Георгий ОрловТоржественная церемония награждения подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, в Калужской области
Торжественная церемония награждения подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, в Калужской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Правительство Калужской области/Георгий Орлов
Торжественная церемония награждения подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, в Калужской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Двое студентов, спасшие тонущего мальчика, и старшеклассник, который помог молодой паре справиться с хулиганами, в Калужской области награждены медалями Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщает правительство региона.
В пятницу в Калуге в администрации губернатора области прошла торжественная церемония награждения подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Медали Совета Федерации "За проявленное мужество" вручили сенаторы Анатолий Артамонов и Александр Савин.
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"Медалями Совета Федерации были удостоены Иван Чернов и Олег Волкоедов из Козельска, спасшие летом этого года тонувшего в реке 12-летнего мальчика, а также Данила Грачев из Малоярославца, который в одиночку справился с двумя хулиганами, заступившись за молодую пару", - говорится в сообщении.
Губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале уточнил, что Чернов и Волкоедов – студенты Перемышльского техникума эксплуатации транспорта, а Грачев – одиннадцатиклассник из Малоярославца.
"Каждый человек в своей жизни встречает события, которые проверяют его на прочность. Передо мной сегодня юноши, которые пришли на помощь другим людям, не остались равнодушными к чужому горю и, рискуя собственной жизнью, спасшие тех, кто оказался в беде. Вы – герои. Вы стали примером не только для своих сверстников, но и для взрослых людей", - сказал Артамонов.
Савин в своем выступлении напомнил слова писателя Максима Горького о том, что "в жизни всегда есть место подвигу". "Хотел бы высказать слова благодарности мамам, папам, бабушкам, дедушкам и наставникам за то, что воспитали таких замечательных ребят", - сказал сенатор.
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