https://ria.ru/20221111/nagrady-1830864001.html

В Калужской области наградили подростков медалями "За проявленное мужество"

В Калужской области наградили подростков медалями "За проявленное мужество" - РИА Новости, 11.11.2022

В Калужской области наградили подростков медалями "За проявленное мужество"

Двое студентов, спасшие тонущего мальчика, и старшеклассник, который помог молодой паре справиться с хулиганами, в Калужской области награждены медалями Совета... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:16

2022-11-11T16:16

2022-11-11T16:16

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Двое студентов, спасшие тонущего мальчика, и старшеклассник, который помог молодой паре справиться с хулиганами, в Калужской области награждены медалями Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщает правительство региона.В пятницу в Калуге в администрации губернатора области прошла торжественная церемония награждения подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Медали Совета Федерации "За проявленное мужество" вручили сенаторы Анатолий Артамонов и Александр Савин."Медалями Совета Федерации были удостоены Иван Чернов и Олег Волкоедов из Козельска, спасшие летом этого года тонувшего в реке 12-летнего мальчика, а также Данила Грачев из Малоярославца, который в одиночку справился с двумя хулиганами, заступившись за молодую пару", - говорится в сообщении.Губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале уточнил, что Чернов и Волкоедов – студенты Перемышльского техникума эксплуатации транспорта, а Грачев – одиннадцатиклассник из Малоярославца.Савин в своем выступлении напомнил слова писателя Максима Горького о том, что "в жизни всегда есть место подвигу". "Хотел бы высказать слова благодарности мамам, папам, бабушкам, дедушкам и наставникам за то, что воспитали таких замечательных ребят", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220630/bolshoy-1799329646.html

https://ria.ru/20211008/metro-1753689622.html

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Ольга Фомченкова

общество, калужская область, малоярославец, калуга, анатолий артамонов, владислав шапша