https://ria.ru/20221111/naemnik-1830804911.html

В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером

В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером - РИА Новости, 11.11.2022

В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает показательным возвращение на Украину избежавшего смертной казни в ДНР... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:33

2022-11-11T14:33

2022-11-11T14:33

специальная военная операция на украине

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владислав бердичевский

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает показательным возвращение на Украину избежавшего смертной казни в ДНР британского наёмника Эйдена Аслина, при этом парламентарий сомневается, что из наемника выйдет правдивый блогер.Ранее газета Daily Mail сообщила, что воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью в результате обмена, намерен вернуться на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует."В аналогичной ситуации в той же самой Британии или в США, или в любой другой стране Запада, он бы сидел и получил пожизненное... То, что он вернётся на Украину, я думаю, показательно. Потому что очень многие азовцы будут возвращаться на фронт, и наёмники будут возвращаться на Украину. Уверен, что такой корреспондент не будет освещать события правдиво", - сказал Бердичевский РИА Новости.Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.

https://ria.ru/20220831/svo-1813306219.html

https://ria.ru/20221020/kennedi-1825384257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владислав бердичевский, днр, украина, донбасс, великобритания