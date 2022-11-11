Рейтинг@Mail.ru
В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/naemnik-1830804911.html
В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером
В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером - РИА Новости, 11.11.2022
В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером
Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает показательным возвращение на Украину избежавшего смертной казни в ДНР... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:33
2022-11-11T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
владислав бердичевский
днр
украина
донбасс
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800141467_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_466754c563d25744a76bf4bb6ce532dc.jpg
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает показательным возвращение на Украину избежавшего смертной казни в ДНР британского наёмника Эйдена Аслина, при этом парламентарий сомневается, что из наемника выйдет правдивый блогер.Ранее газета Daily Mail сообщила, что воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью в результате обмена, намерен вернуться на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует."В аналогичной ситуации в той же самой Британии или в США, или в любой другой стране Запада, он бы сидел и получил пожизненное... То, что он вернётся на Украину, я думаю, показательно. Потому что очень многие азовцы будут возвращаться на фронт, и наёмники будут возвращаться на Украину. Уверен, что такой корреспондент не будет освещать события правдиво", - сказал Бердичевский РИА Новости.Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.
https://ria.ru/20220831/svo-1813306219.html
https://ria.ru/20221020/kennedi-1825384257.html
украина
донбасс
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800141467_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_f17db242119694969701ae452a9f9fab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владислав бердичевский, днр, украина, донбасс, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владислав Бердичевский, ДНР, Украина, Донбасс, Великобритания
14:33 11.11.2022
 
В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером

Депутат ДНР Бердичевский: из британского наемника Аслина вряд ли выйдет правдивый блогер

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает показательным возвращение на Украину избежавшего смертной казни в ДНР британского наёмника Эйдена Аслина, при этом парламентарий сомневается, что из наемника выйдет правдивый блогер.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью в результате обмена, намерен вернуться на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует.
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 03:32Специальная военная операция на Украине
Британский наемник вернулся на родину из Украины и рассказал о ранении
"В аналогичной ситуации в той же самой Британии или в США, или в любой другой стране Запада, он бы сидел и получил пожизненное... То, что он вернётся на Украину, я думаю, показательно. Потому что очень многие азовцы будут возвращаться на фронт, и наёмники будут возвращаться на Украину. Уверен, что такой корреспондент не будет освещать события правдиво", - сказал Бердичевский РИА Новости.
Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:58Специальная военная операция на Украине
Внучатый племянник Джона Кеннеди стал наемником на Украине, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладислав БердичевскийДНРУкраинаДонбассВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала