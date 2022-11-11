https://ria.ru/20221111/naemnik-1830804911.html
В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером
В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером - РИА Новости, 11.11.2022
В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером
Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает показательным возвращение на Украину избежавшего смертной казни в ДНР... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:33
2022-11-11T14:33
2022-11-11T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
владислав бердичевский
днр
украина
донбасс
великобритания
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает показательным возвращение на Украину избежавшего смертной казни в ДНР британского наёмника Эйдена Аслина, при этом парламентарий сомневается, что из наемника выйдет правдивый блогер.Ранее газета Daily Mail сообщила, что воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью в результате обмена, намерен вернуться на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует."В аналогичной ситуации в той же самой Британии или в США, или в любой другой стране Запада, он бы сидел и получил пожизненное... То, что он вернётся на Украину, я думаю, показательно. Потому что очень многие азовцы будут возвращаться на фронт, и наёмники будут возвращаться на Украину. Уверен, что такой корреспондент не будет освещать события правдиво", - сказал Бердичевский РИА Новости.Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.
https://ria.ru/20220831/svo-1813306219.html
https://ria.ru/20221020/kennedi-1825384257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владислав бердичевский, днр, украина, донбасс, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владислав Бердичевский, ДНР, Украина, Донбасс, Великобритания
В ДНР усомнились, что британский наемник Аслин станет правдивым блогером
Депутат ДНР Бердичевский: из британского наемника Аслина вряд ли выйдет правдивый блогер
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский считает показательным возвращение на Украину избежавшего смертной казни в ДНР британского наёмника Эйдена Аслина, при этом парламентарий сомневается, что из наемника выйдет правдивый блогер.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью в результате обмена, намерен вернуться на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует.
"В аналогичной ситуации в той же самой Британии или в США, или в любой другой стране Запада, он бы сидел и получил пожизненное... То, что он вернётся на Украину, я думаю, показательно. Потому что очень многие азовцы будут возвращаться на фронт, и наёмники будут возвращаться на Украину. Уверен, что такой корреспондент не будет освещать события правдиво", - сказал Бердичевский РИА Новости.
Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.