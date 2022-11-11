https://ria.ru/20221111/naemnik-1830797629.html
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину - РИА Новости, 11.11.2022
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину
Воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью, заявил, что снова собирается на Украину,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:17
2022-11-11T14:17
2022-11-11T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мариуполь
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью, заявил, что снова собирается на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует, пишет газета Daily Mail."Аслин сообщил, что возвращается на Украину в качестве "военного корреспондента" для YouTube", - пишет издание.По данным Daily Mail, Аслин собирается быть на передовой и рассказывать о происходящем на своем канале на YouTube."Это (Украина - ред.) мой дом. Конечно, я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того", - приводит издание его слова.По возвращению на Украину Аслин намерен проверить состояние своего дома у линии соприкосновения в районе Херсона.Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.
https://ria.ru/20221109/naemnik-1830356402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мариуполь, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мариуполь, Херсон, Вооруженные силы Украины
14:17 11.11.2022 (обновлено: 14:18 11.11.2022)
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину
Daily Mail: британский наемник Аслин, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью, заявил, что снова собирается на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует, пишет газета Daily Mail
.
"Аслин сообщил, что возвращается на Украину в качестве "военного корреспондента" для YouTube", - пишет издание.
По данным Daily Mail, Аслин собирается быть на передовой и рассказывать о происходящем на своем канале на YouTube.
"Это (Украина - ред.) мой дом. Конечно, я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того", - приводит издание его слова.
По возвращению на Украину Аслин намерен проверить состояние своего дома у линии соприкосновения в районе Херсона.
Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.