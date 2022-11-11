Рейтинг@Mail.ru
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/naemnik-1830797629.html
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину - РИА Новости, 11.11.2022
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину
Воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью, заявил, что снова собирается на Украину,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:17
2022-11-11T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мариуполь
херсон
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800141467_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_466754c563d25744a76bf4bb6ce532dc.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью, заявил, что снова собирается на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует, пишет газета Daily Mail."Аслин сообщил, что возвращается на Украину в качестве "военного корреспондента" для YouTube", - пишет издание.По данным Daily Mail, Аслин собирается быть на передовой и рассказывать о происходящем на своем канале на YouTube."Это (Украина - ред.) мой дом. Конечно, я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того", - приводит издание его слова.По возвращению на Украину Аслин намерен проверить состояние своего дома у линии соприкосновения в районе Херсона.Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.
https://ria.ru/20221109/naemnik-1830356402.html
https://ria.ru/20221105/snayper-1829379056.html
украина
мариуполь
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800141467_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_f17db242119694969701ae452a9f9fab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мариуполь, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мариуполь, Херсон, Вооруженные силы Украины
14:17 11.11.2022 (обновлено: 14:18 11.11.2022)
 
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину

Daily Mail: британский наемник Аслин, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью, заявил, что снова собирается на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует, пишет газета Daily Mail.
"Аслин сообщил, что возвращается на Украину в качестве "военного корреспондента" для YouTube", - пишет издание.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:27Специальная военная операция на Украине
На Украине погиб британский наемник
По данным Daily Mail, Аслин собирается быть на передовой и рассказывать о происходящем на своем канале на YouTube.
"Это (Украина - ред.) мой дом. Конечно, я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того", - приводит издание его слова.
По возвращению на Украину Аслин намерен проверить состояние своего дома у линии соприкосновения в районе Херсона.
Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 17:48Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о ликвидации австралийского снайпера в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМариупольХерсонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала