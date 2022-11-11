https://ria.ru/20221111/naemnik-1830797629.html

Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину

Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину - РИА Новости, 11.11.2022

Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину

Воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью, заявил, что снова собирается на Украину,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:17

2022-11-11T14:17

2022-11-11T14:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мариуполь

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью, заявил, что снова собирается на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует, пишет газета Daily Mail."Аслин сообщил, что возвращается на Украину в качестве "военного корреспондента" для YouTube", - пишет издание.По данным Daily Mail, Аслин собирается быть на передовой и рассказывать о происходящем на своем канале на YouTube."Это (Украина - ред.) мой дом. Конечно, я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того", - приводит издание его слова.По возвращению на Украину Аслин намерен проверить состояние своего дома у линии соприкосновения в районе Херсона.Аслин был взят в плен в Мариуполе и приговорен в июне в Донецке к расстрелу. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.

https://ria.ru/20221109/naemnik-1830356402.html

https://ria.ru/20221105/snayper-1829379056.html

украина

мариуполь

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мариуполь, херсон, вооруженные силы украины