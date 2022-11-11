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В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов

В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов - РИА Новости, 11.11.2022

В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов

Прокуроры проводят в главном офисе оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) обыски в связи с якобы незаконным финансированием политсилы, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022

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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Прокуроры проводят в главном офисе оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) обыски в связи с якобы незаконным финансированием политсилы, сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры республики."В главном офисе ПСРМ в Кишиневе проходят обыски по делу о незаконном финансировании партии. Подробности будут изложены позже", - говорится в сообщении ведомства.В самой партии пока не выступили с комментарием в связи с обысками.Ранее в полиции сообщали, что правоохранительные органы Молдавии проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.

https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830562178.html

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