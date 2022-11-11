https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830743411.html
В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов
В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов - РИА Новости, 11.11.2022
В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов
Прокуроры проводят в главном офисе оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) обыски в связи с якобы незаконным финансированием политсилы, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:26
2022-11-11T12:26
2022-11-11T12:27
в мире
сергей литвиненко
молдавия
кишинев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830536505_0:6:2900:1637_1920x0_80_0_0_1540a9597e521294589210ecf142f4e4.jpg
КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Прокуроры проводят в главном офисе оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) обыски в связи с якобы незаконным финансированием политсилы, сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры республики."В главном офисе ПСРМ в Кишиневе проходят обыски по делу о незаконном финансировании партии. Подробности будут изложены позже", - говорится в сообщении ведомства.В самой партии пока не выступили с комментарием в связи с обысками.Ранее в полиции сообщали, что правоохранительные органы Молдавии проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830562178.html
https://ria.ru/20221110/otstavka-1830620822.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830536505_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_cbbbc5f9240e62a3934d4e8b8d5eb7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Кишинев, Россия
12:26 11.11.2022 (обновлено: 12:27 11.11.2022)
В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов
Прокуратура Молдавии сообщила о проведении обысков в главном офисе Партии социалистов