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В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов - РИА Новости, 11.11.2022
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В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов
В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов - РИА Новости, 11.11.2022
В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов
Прокуроры проводят в главном офисе оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) обыски в связи с якобы незаконным финансированием политсилы, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:26
2022-11-11T12:27
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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Прокуроры проводят в главном офисе оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) обыски в связи с якобы незаконным финансированием политсилы, сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры республики."В главном офисе ПСРМ в Кишиневе проходят обыски по делу о незаконном финансировании партии. Подробности будут изложены позже", - говорится в сообщении ведомства.В самой партии пока не выступили с комментарием в связи с обысками.Ранее в полиции сообщали, что правоохранительные органы Молдавии проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830562178.html
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в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Кишинев, Россия
12:26 11.11.2022 (обновлено: 12:27 11.11.2022)
 
В Молдавии прокуроры проводят обыски в главном офисе Партии социалистов

Прокуратура Молдавии сообщила о проведении обысков в главном офисе Партии социалистов

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПротестующие в Кишиневе
Протестующие в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Протестующие в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Прокуроры проводят в главном офисе оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) обыски в связи с якобы незаконным финансированием политсилы, сообщает пресс-служба антикоррупционной прокуратуры республики.
"В главном офисе ПСРМ в Кишиневе проходят обыски по делу о незаконном финансировании партии. Подробности будут изложены позже", - говорится в сообщении ведомства.
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В самой партии пока не выступили с комментарием в связи с обысками.
Ранее в полиции сообщали, что правоохранительные органы Молдавии проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
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