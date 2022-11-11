https://ria.ru/20221111/miny-1830776851.html

Более 20 украинских военных подорвались на минах, пытаясь сорвать переправу

Более 20 украинских военных подорвались на минах, пытаясь сорвать переправу - РИА Новости, 11.11.2022

Более 20 украинских военных подорвались на минах, пытаясь сорвать переправу

Более 20 украинских военнослужащих подорвались на минных заграждениях, пытаясь сорвать переправу российских войск через Днепр, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:43

2022-11-11T13:43

2022-11-11T13:44

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Более 20 украинских военнослужащих подорвались на минных заграждениях, пытаясь сорвать переправу российских войск через Днепр, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, переброска группировки российских войск с правого берега Днепра на левый на Херсонском направлении была завершена в 05.00 мск, при этом потерь в технике и личном составе нет."На минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в министерстве, барражирующими боеприпасами "Ланцет" и огнем реактивных систем залпового огня за сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника.

https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830770766.html

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россия, днепр (город), украина, безопасность