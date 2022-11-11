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Более 20 украинских военных подорвались на минах, пытаясь сорвать переправу - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/miny-1830776851.html
Более 20 украинских военных подорвались на минах, пытаясь сорвать переправу
Более 20 украинских военных подорвались на минах, пытаясь сорвать переправу - РИА Новости, 11.11.2022
Более 20 украинских военных подорвались на минах, пытаясь сорвать переправу
Более 20 украинских военнослужащих подорвались на минных заграждениях, пытаясь сорвать переправу российских войск через Днепр, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:43
2022-11-11T13:44
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
украина
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Более 20 украинских военнослужащих подорвались на минных заграждениях, пытаясь сорвать переправу российских войск через Днепр, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, переброска группировки российских войск с правого берега Днепра на левый на Херсонском направлении была завершена в 05.00 мск, при этом потерь в технике и личном составе нет."На минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в министерстве, барражирующими боеприпасами "Ланцет" и огнем реактивных систем залпового огня за сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника.
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россия
днепр (город)
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россия, днепр (город), украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Украина, Безопасность
13:43 11.11.2022 (обновлено: 13:44 11.11.2022)
 
Более 20 украинских военных подорвались на минах, пытаясь сорвать переправу

Минобороны России: более 20 военных ВСУ подорвались на минах при попытке сорвать переправу

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Более 20 украинских военнослужащих подорвались на минных заграждениях, пытаясь сорвать переправу российских войск через Днепр, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, переброска группировки российских войск с правого берега Днепра на левый на Херсонском направлении была завершена в 05.00 мск, при этом потерь в технике и личном составе нет.
"На минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в министерстве, барражирующими боеприпасами "Ланцет" и огнем реактивных систем залпового огня за сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника.
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
13:32Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов
 
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