https://ria.ru/20221111/metall-1830978977.html

Лондонская биржа металлов решила не вводить запрет на поставки из России

Лондонская биржа металлов решила не вводить запрет на поставки из России - РИА Новости, 11.11.2022

Лондонская биржа металлов решила не вводить запрет на поставки из России

Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России, следует из сообщения биржи. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T23:09

2022-11-11T23:09

2022-11-11T23:09

экономика

цены на нефть

россия

лондонская биржа металлов

lme

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России, следует из сообщения биржи."LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл... Кроме того, отзывы (участников рынка - ред.) ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации... Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла", - говорится в сообщении.Ранее Лондонская биржа металлов сообщала, что запросила мнения участников рынка относительно запрета поставок металлов из России. Участники рынка могли выбрать: оставить ли ситуацию как есть, ввести ограничения на объемы поставок или приостановить поставки российских металлов на склады биржи.

https://ria.ru/20221107/tseny-1829552659.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, лондонская биржа металлов, lme