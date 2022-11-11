Лондонская биржа металлов решила не вводить запрет на поставки из России
Лондонская биржа металлов приняла решение не вводить запрет на поставки из России
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабочий заливает расплавленный металл в миксер для производства алюминиевых слитков в литейном цехе Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"
Рабочий заливает расплавленный металл в миксер для производства алюминиевых слитков в литейном цехе Красноярского алюминиевого завода компании "Русал". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России, следует из сообщения биржи.
"LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл... Кроме того, отзывы (участников рынка - ред.) ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации... Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла", - говорится в сообщении.
Ранее Лондонская биржа металлов сообщала, что запросила мнения участников рынка относительно запрета поставок металлов из России. Участники рынка могли выбрать: оставить ли ситуацию как есть, ввести ограничения на объемы поставок или приостановить поставки российских металлов на склады биржи.