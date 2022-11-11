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Глава Израиля вручит Нетаньяху мандат на формирование правительства - РИА Новости, 11.11.2022
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Глава Израиля вручит Нетаньяху мандат на формирование правительства
Глава Израиля вручит Нетаньяху мандат на формирование правительства - РИА Новости, 11.11.2022
Глава Израиля вручит Нетаньяху мандат на формирование правительства
Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху получит в ближайшее воскресенье от президента страны Ицхака Герцога мандат на формирование нового правительства страны,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:18
2022-11-11T13:18
израиль
биньямин нетаньяху
в мире
ицхак герцог
ликуд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя – РИА Новости. Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху получит в ближайшее воскресенье от президента страны Ицхака Герцога мандат на формирование нового правительства страны, сообщила в пятницу государственная телерадиокомпания КАН."Этап рекомендаций завершен. Президент доверит формирование правительства Нетаньяху в воскресенье", - говорится в публикации.ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, еще 10 – у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.В среду днем Герцог начал консультации с главами партий по формированию правительства по итогам выборов в кнессет 25-го созыва.
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израиль, биньямин нетаньяху, в мире, ицхак герцог, ликуд
Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире, Ицхак Герцог, Ликуд
13:18 11.11.2022
 
Глава Израиля вручит Нетаньяху мандат на формирование правительства

Глава Израиля Герцог в воскресенье вручит мандат Нетаньяху на формирование правительства

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя – РИА Новости. Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху получит в ближайшее воскресенье от президента страны Ицхака Герцога мандат на формирование нового правительства страны, сообщила в пятницу государственная телерадиокомпания КАН.
"Этап рекомендаций завершен. Президент доверит формирование правительства Нетаньяху в воскресенье", - говорится в публикации.
ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, еще 10 – у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.
В среду днем Герцог начал консультации с главами партий по формированию правительства по итогам выборов в кнессет 25-го созыва.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 18:48
Еще две партии поддержали Нетаньяху на пост премьера Израиля
 
ИзраильБиньямин НетаньяхуВ миреИцхак ГерцогЛикуд
 
 
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