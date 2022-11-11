https://ria.ru/20221111/lukashenko-1830920801.html
Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка
Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка - РИА Новости, 11.11.2022
Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:53
2022-11-11T17:53
2022-11-11T18:46
в мире
александр лукашенко
белоруссия
витебская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813696229_97:357:1151:950_1920x0_80_0_0_c495766c6b11e9975c330e934c8305b5.jpg
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины.Лукашенко отметил, что не является сторонником жестких ограничений. По его словам, главное — выполнение стоящих перед работником задач. Он указал, что страна может оказаться в беде, и призвал чиновников "шевелиться".Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно обеспечить стабильную работу экономики."Поверьте, что информацией я обладаю значительно большей, чем присутствующие здесь. В разы. И не все могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело — первое. Второе, экономика — наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет", - сказал Лукашенко.Он отметил, что именно из-за этого "порой жестко" ставит некоторые задачи перед своими подчиненными. Лукашенко указал, что если белорусские власти "не соберутся", то страна может потерять свою независимость.
https://ria.ru/20221107/evrosoyuz-1829705800.html
https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html
белоруссия
витебская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813696229_161:0:1428:950_1920x0_80_0_0_653f90bf80f844946547c825bd896980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, витебская область
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Витебская область
17:53 11.11.2022 (обновлено: 18:46 11.11.2022)
Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка
Лукашенко потребовал от чиновников собраться ради сохранения независимости Белоруссии
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что его бесит отсутствие дисциплины.
"И больше всего спустя уже много лет работы президентом меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка. Когда нет системы, когда разболтанность какая-то", - заявил глава государства во время поездки в Витебскую область
на совещание по восстановлению и использованию мелиорированных земель.
Лукашенко отметил, что не является сторонником жестких ограничений. По его словам, главное — выполнение стоящих перед работником задач. Он указал, что страна может оказаться в беде, и призвал чиновников "шевелиться".
Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно обеспечить стабильную работу экономики.
"Поверьте, что информацией я обладаю значительно большей, чем присутствующие здесь. В разы. И не все могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело — первое. Второе, экономика — наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что именно из-за этого "порой жестко" ставит некоторые задачи перед своими подчиненными. Лукашенко указал, что если белорусские власти "не соберутся", то страна может потерять свою независимость.