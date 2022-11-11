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Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка - РИА Новости, 11.11.2022
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Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка
Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка - РИА Новости, 11.11.2022
Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:53
2022-11-11T18:46
в мире
александр лукашенко
белоруссия
витебская область
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины.Лукашенко отметил, что не является сторонником жестких ограничений. По его словам, главное — выполнение стоящих перед работником задач. Он указал, что страна может оказаться в беде, и призвал чиновников "шевелиться".Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно обеспечить стабильную работу экономики."Поверьте, что информацией я обладаю значительно большей, чем присутствующие здесь. В разы. И не все могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело — первое. Второе, экономика — наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет", - сказал Лукашенко.Он отметил, что именно из-за этого "порой жестко" ставит некоторые задачи перед своими подчиненными. Лукашенко указал, что если белорусские власти "не соберутся", то страна может потерять свою независимость.
https://ria.ru/20221107/evrosoyuz-1829705800.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, витебская область
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Витебская область
17:53 11.11.2022 (обновлено: 18:46 11.11.2022)
 
Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

Лукашенко потребовал от чиновников собраться ради сохранения независимости Белоруссии

© Фото : Официальный сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины.
"И больше всего спустя уже много лет работы президентом меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка. Когда нет системы, когда разболтанность какая-то", - заявил глава государства во время поездки в Витебскую область на совещание по восстановлению и использованию мелиорированных земель.
Лукашенко отметил, что не является сторонником жестких ограничений. По его словам, главное — выполнение стоящих перед работником задач. Он указал, что страна может оказаться в беде, и призвал чиновников "шевелиться".
Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно обеспечить стабильную работу экономики.
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"Поверьте, что информацией я обладаю значительно большей, чем присутствующие здесь. В разы. И не все могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело — первое. Второе, экономика — наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что именно из-за этого "порой жестко" ставит некоторые задачи перед своими подчиненными. Лукашенко указал, что если белорусские власти "не соберутся", то страна может потерять свою независимость.
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