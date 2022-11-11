https://ria.ru/20221111/lukashenko-1830920801.html

Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка - РИА Новости, 11.11.2022

Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:53

2022-11-11T17:53

2022-11-11T18:46

в мире

александр лукашенко

белоруссия

витебская область

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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины.Лукашенко отметил, что не является сторонником жестких ограничений. По его словам, главное — выполнение стоящих перед работником задач. Он указал, что страна может оказаться в беде, и призвал чиновников "шевелиться".Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно обеспечить стабильную работу экономики."Поверьте, что информацией я обладаю значительно большей, чем присутствующие здесь. В разы. И не все могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело — первое. Второе, экономика — наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет", - сказал Лукашенко.Он отметил, что именно из-за этого "порой жестко" ставит некоторые задачи перед своими подчиненными. Лукашенко указал, что если белорусские власти "не соберутся", то страна может потерять свою независимость.

https://ria.ru/20221107/evrosoyuz-1829705800.html

https://ria.ru/20220516/splochenie-1788804916.html

белоруссия

витебская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, витебская область