https://ria.ru/20221111/lukashenko-1830671051.html

Лукашенко заявил о готовности строить "мосты дружбы" с Польшей

Лукашенко заявил о готовности строить "мосты дружбы" с Польшей - РИА Новости, 11.11.2022

Лукашенко заявил о готовности строить "мосты дружбы" с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с праздником Независимости и заявил о готовности Минска строить "мосты дружбы", сообщила... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:17

2022-11-11T09:17

2022-11-11T09:17

в мире

александр лукашенко

белоруссия

польша

минск

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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с праздником Независимости и заявил о готовности Минска строить "мосты дружбы", сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени многонационального белорусского народа поздравил народ Польши с праздником Независимости. Глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, в поздравлении Лукашенко подчеркнул, что географическая близость стран "не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы".Президент обратил внимание, что в этом году Белоруссия ответственно и осознанно установила безвизовый режим для граждан Польши, придав тем самым добрососедству качественно новую ценность."К сожалению, за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане вашей страны. Искусственно созданные лживые образы врагов в лице Беларуси и России привели к ухудшению уровня жизни всех европейцев, подорвали доверие в международных отношениях и вынудили страдать миллионы людей", - заявил Лукашенко. Глава государства выразил надежду, что жители Польши это понимают и сделают правильный выбор во время политической кампании, которая должна состояться (в 2023 году в Польше запланированы выборы в парламент страны)."От духовно и культурно очень близких вам белорусов никогда не исходила угроза", - обратил внимание белорусский президент. Лукашенко выразил надежду, что открытая позиция белорусов наладить конструктивные отношения с поляками на принципах партнерства, доверия и общего уважения в ближайшее время встретит положительный ответ.Белорусский президент пожелал всем гражданам Польши мирного неба, солидарности и независимого выбора судьбы и будущего. "В нынешнее очень сложное и противоречивое время становится особенно понятным, как важно беречь самостоятельность и независимость своей страны, сохранять мир, укреплять христианские ценности и взаимную открытость", - говорится в поздравлении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Западные страны ввели против Минска и его официальных представителей санкции, ограничения были расширены в 2022 году из-за поддержки Белоруссией военной спецоперации РФ на Украине. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, которые отказывают Минску в выдаче оппозиционеров.

https://ria.ru/20221108/belorussiya-1829921104.html

https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830582799.html

https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830470033.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, польша, минск