https://ria.ru/20221111/lugansk-1830749029.html

Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск

Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск - РИА Новости, 11.11.2022

Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с журналистами своими впечатлениями от поездки в Луганск. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:39

2022-11-11T12:39

2022-11-11T12:49

специальная военная операция на украине

общество

луганск

луганская народная республика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с журналистами своими впечатлениями от поездки в Луганск."Луганск, на самом деле… прекрасный, очень красивый город. Там активные работы дорожные ведутся, и так он приводится в порядок. Ясно, что видны какие-то проблемы, тем не менее там активные работы ведутся, чтобы город становился лучше", - заявил он.Пескова поразило хорошее функционирование городских систем. Он также рассказал, что на него произвела впечатление республиканская больница, в которой лечатся, в том числе, раненые военные."Министр здравоохранения Луганской Народной Республики - совершенно очаровательная женщина, деловая, эффективная, пробивная... Там делают сложнейшие операции", - заметил он.При этом больница весьма эффективно обеспечивает медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, жителей ЛНР и других новых территорий, добавил Песков.Он также рассказал, что был поражен людьми, работающими в области госвласти, информации, в СМИ, отметил их профессионализм, позитивный настрой, готовность к вызовам, пытливость."Это вызывает искреннее восхищение. А там, конечно… проблем много. Там предстоит огромная работа и для гражданских, и для военных, поэтому работы много", - подытожил пресс-секретарь главы государства.Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 9 ноября сообщил, что Песков в Луганске проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

луганск

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганск, луганская народная республика, россия, дмитрий песков