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Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/lugansk-1830749029.html
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск - РИА Новости, 11.11.2022
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с журналистами своими впечатлениями от поездки в Луганск. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:39
2022-11-11T12:49
специальная военная операция на украине
общество
луганск
луганская народная республика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с журналистами своими впечатлениями от поездки в Луганск."Луганск, на самом деле… прекрасный, очень красивый город. Там активные работы дорожные ведутся, и так он приводится в порядок. Ясно, что видны какие-то проблемы, тем не менее там активные работы ведутся, чтобы город становился лучше", - заявил он.Пескова поразило хорошее функционирование городских систем. Он также рассказал, что на него произвела впечатление республиканская больница, в которой лечатся, в том числе, раненые военные."Министр здравоохранения Луганской Народной Республики - совершенно очаровательная женщина, деловая, эффективная, пробивная... Там делают сложнейшие операции", - заметил он.При этом больница весьма эффективно обеспечивает медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, жителей ЛНР и других новых территорий, добавил Песков.Он также рассказал, что был поражен людьми, работающими в области госвласти, информации, в СМИ, отметил их профессионализм, позитивный настрой, готовность к вызовам, пытливость."Это вызывает искреннее восхищение. А там, конечно… проблем много. Там предстоит огромная работа и для гражданских, и для военных, поэтому работы много", - подытожил пресс-секретарь главы государства.Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 9 ноября сообщил, что Песков в Луганске проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
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луганск
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общество, луганск, луганская народная республика, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков
12:39 11.11.2022 (обновлено: 12:49 11.11.2022)
 
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск

Песков заявил, что его поразил позитивный настрой и профессионализм жителей Луганска

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с журналистами своими впечатлениями от поездки в Луганск.
"Луганск, на самом деле… прекрасный, очень красивый город. Там активные работы дорожные ведутся, и так он приводится в порядок. Ясно, что видны какие-то проблемы, тем не менее там активные работы ведутся, чтобы город становился лучше", - заявил он.
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Пескова поразило хорошее функционирование городских систем. Он также рассказал, что на него произвела впечатление республиканская больница, в которой лечатся, в том числе, раненые военные.
"Министр здравоохранения Луганской Народной Республики - совершенно очаровательная женщина, деловая, эффективная, пробивная... Там делают сложнейшие операции", - заметил он.
При этом больница весьма эффективно обеспечивает медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, жителей ЛНР и других новых территорий, добавил Песков.
Он также рассказал, что был поражен людьми, работающими в области госвласти, информации, в СМИ, отметил их профессионализм, позитивный настрой, готовность к вызовам, пытливость.
"Это вызывает искреннее восхищение. А там, конечно… проблем много. Там предстоит огромная работа и для гражданских, и для военных, поэтому работы много", - подытожил пресс-секретарь главы государства.
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 9 ноября сообщил, что Песков в Луганске проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссияДмитрий Песков
 
 
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