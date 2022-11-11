https://ria.ru/20221111/logika-1830655940.html

Антонов указал на решение США, противоречащее логике

Антонов указал на решение США, противоречащее логике - РИА Новости, 11.11.2022

Антонов указал на решение США, противоречащее логике

Заявление Министерства торговли США о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, считает посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T05:29

2022-11-11T05:29

2022-11-11T13:33

анатолий антонов

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заявление Министерства торговли США о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, считает посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российской дипмиссии.По мнению посла, лицензия Минфина, разрешающая американским банкам обрабатывать финансовые операции для российских дипломатических представительств за рубежом, не снимает с Вашингтона ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. В пример Антонов привел проблемы в сфере продовольственной безопасности, рост цен и нарушения цепочек поставок."В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой", — добавил дипломат.Накануне американский Минторг признал российскую экономику нерыночной "из-за усиления влияния государства". Как отметили в ведомстве, это позволяет США в полную силу применять в отношении России антидемпинговое законодательство и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций".Россия получила статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, последний раз Минторг США подтвердил его в октябре 2021-го. В российском Минэкономразвития тогда предполагали, что Вашингтон больше не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись к экспортерам из СССР и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации. Это приводило к завышенным пошлинам и ухудшало возможности защиты интересов отечественных экспортеров.

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

анатолий антонов, сша, россия, министерство торговли сша, министерство финансов сша, в мире