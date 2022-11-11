05:29 11.11.2022 (обновлено: 13:33 11.11.2022)
Антонов указал на решение США, противоречащее логике
Посол Антонов: решение США о лишении экономики России статуса рыночной противоречит логике
Посол в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заявление Министерства торговли США о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, считает посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российской дипмиссии.
По мнению посла, лицензия Минфина, разрешающая американским банкам обрабатывать финансовые операции для российских дипломатических представительств за рубежом, не снимает с Вашингтона ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. В пример Антонов привел проблемы в сфере продовольственной безопасности, рост цен и нарушения цепочек поставок.
"В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой", — добавил дипломат.
Накануне американский Минторг признал российскую экономику нерыночной "из-за усиления влияния государства". Как отметили в ведомстве, это позволяет США в полную силу применять в отношении России антидемпинговое законодательство и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций".
Россия получила статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, последний раз Минторг США подтвердил его в октябре 2021-го. В российском Минэкономразвития тогда предполагали, что Вашингтон больше не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись к экспортерам из СССР и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации. Это приводило к завышенным пошлинам и ухудшало возможности защиты интересов отечественных экспортеров.