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Антонов указал на решение США, противоречащее логике - РИА Новости, 11.11.2022
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Антонов указал на решение США, противоречащее логике
Антонов указал на решение США, противоречащее логике - РИА Новости, 11.11.2022
Антонов указал на решение США, противоречащее логике
Заявление Министерства торговли США о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, считает посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T05:29
2022-11-11T13:33
анатолий антонов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заявление Министерства торговли США о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, считает посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российской дипмиссии.По мнению посла, лицензия Минфина, разрешающая американским банкам обрабатывать финансовые операции для российских дипломатических представительств за рубежом, не снимает с Вашингтона ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. В пример Антонов привел проблемы в сфере продовольственной безопасности, рост цен и нарушения цепочек поставок."В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой", — добавил дипломат.Накануне американский Минторг признал российскую экономику нерыночной "из-за усиления влияния государства". Как отметили в ведомстве, это позволяет США в полную силу применять в отношении России антидемпинговое законодательство и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций".Россия получила статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, последний раз Минторг США подтвердил его в октябре 2021-го. В российском Минэкономразвития тогда предполагали, что Вашингтон больше не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись к экспортерам из СССР и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации. Это приводило к завышенным пошлинам и ухудшало возможности защиты интересов отечественных экспортеров.
https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html
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анатолий антонов, сша, россия, министерство торговли сша, министерство финансов сша, в мире
Анатолий Антонов, США, Россия, Министерство торговли США, Министерство финансов США, В мире
05:29 11.11.2022 (обновлено: 13:33 11.11.2022)
 
Антонов указал на решение США, противоречащее логике

Посол Антонов: решение США о лишении экономики России статуса рыночной противоречит логике

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол в США Анатолий Антонов
Посол в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заявление Министерства торговли США о лишении российской экономики статуса рыночной противоречит логике, считает посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российской дипмиссии.
По мнению посла, лицензия Минфина, разрешающая американским банкам обрабатывать финансовые операции для российских дипломатических представительств за рубежом, не снимает с Вашингтона ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры. В пример Антонов привел проблемы в сфере продовольственной безопасности, рост цен и нарушения цепочек поставок.
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"В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой", — добавил дипломат.
Накануне американский Минторг признал российскую экономику нерыночной "из-за усиления влияния государства". Как отметили в ведомстве, это позволяет США в полную силу применять в отношении России антидемпинговое законодательство и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций".
Россия получила статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, последний раз Минторг США подтвердил его в октябре 2021-го. В российском Минэкономразвития тогда предполагали, что Вашингтон больше не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись к экспортерам из СССР и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации. Это приводило к завышенным пошлинам и ухудшало возможности защиты интересов отечественных экспортеров.
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Анатолий АнтоновСШАРоссияМинистерство торговли СШАМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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