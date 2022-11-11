https://ria.ru/20221111/lnr-1830981595.html
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:42
2022-11-11T23:42
2022-11-11T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО БМ -21 "Град" (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что обстрел произошел в 12.30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку из РСЗО "Град", выпустив 20 снарядов