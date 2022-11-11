https://ria.ru/20221111/lnr-1830981595.html

ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР

ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР

Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T23:42

2022-11-11T23:42

2022-11-11T23:42

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Нижнюю Дуванку в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО БМ -21 "Град" (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что обстрел произошел в 12.30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, украина, сцкк