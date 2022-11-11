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Льготный лизинг оборудования для легпрома продлят до 2030 года - РИА Новости, 11.11.2022
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Ивановская область
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Льготный лизинг оборудования для легпрома продлят до 2030 года
Льготный лизинг оборудования для легпрома продлят до 2030 года - РИА Новости, 11.11.2022
Льготный лизинг оборудования для легпрома продлят до 2030 года
Меры господдержки предприятий легкой промышленности в виде скидки на оборудование, полученное по договору лизинга, продлят до 2030 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:29
2022-11-11T19:29
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
россия
экономика
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ИВАНОВО, 11 ноя – РИА Новости. Меры господдержки предприятий легкой промышленности в виде скидки на оборудование, полученное по договору лизинга, продлят до 2030 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области по итогам пленарного заседания всероссийского форума "Мануфактура 4.0". "На необходимость продления этой программы обратил внимание губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он отметил, что бизнесу необходимо видеть горизонт господдержки, чтобы планировать инвестиционные проекты. Глава региона предложил зафиксировать минимальный лимит по субсидированию лизинга на три-пять лет", – сказал представитель агентства.Он напомнил, что предприятиям легкой промышленности РФ с 2020 года доступна скидка до 50 процентов цены оборудования, полученного по договору лизинга. Этой мерой поддержки могут воспользоваться предприятия, модернизирующие производство на сумму не менее 50 миллионов рублей.Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" проводится при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, правительства Ивановской области и регионального Агентства по привлечению инвестиций. Мероприятие проходит в два этапа: 11 ноября – в Иванове, 17 ноября – в Москве.
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ивановская область, станислав воскресенский, россия, экономика
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Россия, Экономика
19:29 11.11.2022
 

Льготный лизинг оборудования для легпрома продлят до 2030 года

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиВсероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
Всероссийский форум легкой промышленности Мануфактура 4.0 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0"
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ИВАНОВО, 11 ноя – РИА Новости. Меры господдержки предприятий легкой промышленности в виде скидки на оборудование, полученное по договору лизинга, продлят до 2030 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области по итогам пленарного заседания всероссийского форума "Мануфактура 4.0".
"На необходимость продления этой программы обратил внимание губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он отметил, что бизнесу необходимо видеть горизонт господдержки, чтобы планировать инвестиционные проекты. Глава региона предложил зафиксировать минимальный лимит по субсидированию лизинга на три-пять лет", – сказал представитель агентства.
Он напомнил, что предприятиям легкой промышленности РФ с 2020 года доступна скидка до 50 процентов цены оборудования, полученного по договору лизинга. Этой мерой поддержки могут воспользоваться предприятия, модернизирующие производство на сумму не менее 50 миллионов рублей.
"В 2020 году президент России по нашим предложениям принял ряд мер для промышленников, включая скидку на лизинг оборудования. Сейчас лимит финансирования не выбран, в том числе из-за неопределенности: субсидии утверждаются на год, то ли будут они дальше, то ли нет… Когда предприятия понимают, что мера поддержки будет действовать, скажем, в течение трех – пяти лет, они могут планировать свои проекты. Например, мы в Ивановской области в 2017-м зафиксировали, что в течение пяти лет будем ежегодно наращивать поддержку сельского хозяйства хотя бы на 10 процентов. Первый год бизнес раскачивался, а потом в отрасль пошли инвестиции", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" проводится при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, правительства Ивановской области и регионального Агентства по привлечению инвестиций. Мероприятие проходит в два этапа: 11 ноября – в Иванове, 17 ноября – в Москве.
Поле во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 16:19Ивановская область
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Ивановская областьИвановская областьСтанислав ВоскресенскийРоссияЭкономика
 
 
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