https://ria.ru/20221111/lizing-1830944939.html

Льготный лизинг оборудования для легпрома продлят до 2030 года

Льготный лизинг оборудования для легпрома продлят до 2030 года - РИА Новости, 11.11.2022

Льготный лизинг оборудования для легпрома продлят до 2030 года

Меры господдержки предприятий легкой промышленности в виде скидки на оборудование, полученное по договору лизинга, продлят до 2030 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:29

2022-11-11T19:29

2022-11-11T19:29

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

россия

экономика

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ИВАНОВО, 11 ноя – РИА Новости. Меры господдержки предприятий легкой промышленности в виде скидки на оборудование, полученное по договору лизинга, продлят до 2030 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области по итогам пленарного заседания всероссийского форума "Мануфактура 4.0". "На необходимость продления этой программы обратил внимание губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он отметил, что бизнесу необходимо видеть горизонт господдержки, чтобы планировать инвестиционные проекты. Глава региона предложил зафиксировать минимальный лимит по субсидированию лизинга на три-пять лет", – сказал представитель агентства.Он напомнил, что предприятиям легкой промышленности РФ с 2020 года доступна скидка до 50 процентов цены оборудования, полученного по договору лизинга. Этой мерой поддержки могут воспользоваться предприятия, модернизирующие производство на сумму не менее 50 миллионов рублей.Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" проводится при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, правительства Ивановской области и регионального Агентства по привлечению инвестиций. Мероприятие проходит в два этапа: 11 ноября – в Иванове, 17 ноября – в Москве.

https://ria.ru/20221017/zernovye-1824639474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, россия, экономика