https://ria.ru/20221111/ldpr-1830942593.html

ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР

ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР - РИА Новости, 11.11.2022

ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР

ЛДПР в Ростовской области провела учредительную конференцию по созданию регионального отделения в ДНР. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:08

2022-11-11T19:08

2022-11-11T19:08

политика

леонид слуцкий (тренер)

донецкая народная республика

ростовская область

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЛДПР в Ростовской области провела учредительную конференцию по созданию регионального отделения в ДНР."Сегодня в музейном комплексе "Самбекские высоты" Ростовской области прошла торжественная учредительная конференция по созданию регионального отделения ЛДПР в Донецкой Народной Республике. В мероприятии участвовали депутаты Госдумы и сенаторы ЛДПР во главе с председателем (партии) Леонидом Слуцким, 50 делегатов от Донецкого отделения, а также представители Минюста РФ", - сообщили в Telegram-канале партии ЛДПР.Координатором регионального отделения в ДНР стал Андрей Крамар, который в октябре получил партбилет от Слуцкого, сообщили в партии.Руководитель регионального отделения пообещал стать "опорой партии" на новых территориях и "заверил", что у ЛДПР в ДНР большие перспективы, сообщили либерал-демократы.

https://realty.ria.ru/20221111/mchs-1830727329.html

донецкая народная республика

ростовская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, леонид слуцкий (тренер), донецкая народная республика, ростовская область, лдпр, госдума рф