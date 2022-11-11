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ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
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ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР
ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР
ЛДПР в Ростовской области провела учредительную конференцию по созданию регионального отделения в ДНР. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:08
2022-11-11T19:08
политика
леонид слуцкий (тренер)
донецкая народная республика
ростовская область
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЛДПР в Ростовской области провела учредительную конференцию по созданию регионального отделения в ДНР."Сегодня в музейном комплексе "Самбекские высоты" Ростовской области прошла торжественная учредительная конференция по созданию регионального отделения ЛДПР в Донецкой Народной Республике. В мероприятии участвовали депутаты Госдумы и сенаторы ЛДПР во главе с председателем (партии) Леонидом Слуцким, 50 делегатов от Донецкого отделения, а также представители Минюста РФ", - сообщили в Telegram-канале партии ЛДПР.Координатором регионального отделения в ДНР стал Андрей Крамар, который в октябре получил партбилет от Слуцкого, сообщили в партии.Руководитель регионального отделения пообещал стать "опорой партии" на новых территориях и "заверил", что у ЛДПР в ДНР большие перспективы, сообщили либерал-демократы.
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политика, леонид слуцкий (тренер), донецкая народная республика, ростовская область, лдпр, госдума рф
Политика, Леонид Слуцкий (Тренер), Донецкая Народная Республика, Ростовская область, ЛДПР, Госдума РФ
19:08 11.11.2022
 
ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР

Партия ЛДПР учредила Донецкое региональное отделение

© Фото из официального канал ЛДПР в TelegramУчредительная конференция по созданию регионального отделения ЛДПР в Донецкой Народной Республике
Учредительная конференция по созданию регионального отделения ЛДПР в Донецкой Народной Республике
© Фото из официального канал ЛДПР в Telegram
Учредительная конференция по созданию регионального отделения ЛДПР в Донецкой Народной Республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЛДПР в Ростовской области провела учредительную конференцию по созданию регионального отделения в ДНР.
"Сегодня в музейном комплексе "Самбекские высоты" Ростовской области прошла торжественная учредительная конференция по созданию регионального отделения ЛДПР в Донецкой Народной Республике. В мероприятии участвовали депутаты Госдумы и сенаторы ЛДПР во главе с председателем (партии) Леонидом Слуцким, 50 делегатов от Донецкого отделения, а также представители Минюста РФ", - сообщили в Telegram-канале партии ЛДПР.
Координатором регионального отделения в ДНР стал Андрей Крамар, который в октябре получил партбилет от Слуцкого, сообщили в партии.
Руководитель регионального отделения пообещал стать "опорой партии" на новых территориях и "заверил", что у ЛДПР в ДНР большие перспективы, сообщили либерал-демократы.
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ПолитикаЛеонид Слуцкий (Тренер)Донецкая Народная РеспубликаРостовская областьЛДПРГосдума РФ
 
 
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