https://ria.ru/20221111/ldpr-1830942593.html
ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР
ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР
ЛДПР в Ростовской области провела учредительную конференцию по созданию регионального отделения в ДНР. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:08
2022-11-11T19:08
2022-11-11T19:08
политика
леонид слуцкий (тренер)
донецкая народная республика
ростовская область
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830935806_0:209:1280:929_1920x0_80_0_0_abd6627dfd6c5967909a2dafdd47b43b.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЛДПР в Ростовской области провела учредительную конференцию по созданию регионального отделения в ДНР."Сегодня в музейном комплексе "Самбекские высоты" Ростовской области прошла торжественная учредительная конференция по созданию регионального отделения ЛДПР в Донецкой Народной Республике. В мероприятии участвовали депутаты Госдумы и сенаторы ЛДПР во главе с председателем (партии) Леонидом Слуцким, 50 делегатов от Донецкого отделения, а также представители Минюста РФ", - сообщили в Telegram-канале партии ЛДПР.Координатором регионального отделения в ДНР стал Андрей Крамар, который в октябре получил партбилет от Слуцкого, сообщили в партии.Руководитель регионального отделения пообещал стать "опорой партии" на новых территориях и "заверил", что у ЛДПР в ДНР большие перспективы, сообщили либерал-демократы.
https://realty.ria.ru/20221111/mchs-1830727329.html
донецкая народная республика
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830935806_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1b1274243d0fa1167aaf8fa7b840259b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, леонид слуцкий (тренер), донецкая народная республика, ростовская область, лдпр, госдума рф
Политика, Леонид Слуцкий (Тренер), Донецкая Народная Республика, Ростовская область, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР открыла партийное отделение в ДНР
Партия ЛДПР учредила Донецкое региональное отделение