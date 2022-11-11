https://ria.ru/20221111/lantratova-1830647621.html

В Госдуме предложили ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх

В Госдуме предложили ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх - РИА Новости, 11.11.2022

В Госдуме предложили ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх, пишут... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T01:37

2022-11-11T01:37

2022-11-11T01:39

яна лантратова

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх, пишут "Известия" со ссылкой на подготовленные депутатом поправки.По данным издания, поправки предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.Депутат обратила внимание, что в играх многих разработчиков есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а "американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества", пишет издание."Поправки необходимы для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента. К такой информации может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий", считает Лантратова.

https://ria.ru/20220926/igry-1819661759.html

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яна лантратова, госдума рф, общество