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В Госдуме предложили ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх
В Госдуме предложили ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх - РИА Новости, 11.11.2022
В Госдуме предложили ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх, пишут... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:37
2022-11-11T01:37
2022-11-11T01:39
яна лантратова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх, пишут "Известия" со ссылкой на подготовленные депутатом поправки.По данным издания, поправки предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.Депутат обратила внимание, что в играх многих разработчиков есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а "американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества", пишет издание."Поправки необходимы для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента. К такой информации может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий", считает Лантратова.
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яна лантратова, госдума рф, общество
Яна Лантратова, Госдума РФ, Общество
01:37 11.11.2022 (обновлено: 01:39 11.11.2022)
В Госдуме предложили ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх
Депутат Госдумы Лантратова предложила ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх, пишут "Известия"
со ссылкой на подготовленные депутатом поправки.
По данным издания, поправки предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.
"В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений", - приводит газета слова Лантратовой.
Депутат обратила внимание, что в играх многих разработчиков есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а "американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества", пишет издание.
"Поправки необходимы для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента. К такой информации может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий", считает Лантратова.