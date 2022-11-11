https://ria.ru/20221111/kurs-1830859172.html
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,22 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,22 рубля - РИА Новости, 11.11.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,22 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,025 рубля - до 60,2179 рубля, курс евро вырос на 53,79 копейки,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:08
2022-11-11T16:08
2022-11-11T16:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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россия
экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,025 рубля - до 60,2179 рубля, курс евро вырос на 53,79 копейки, до 61,5416 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Московская биржа
16:08 11.11.2022 (обновлено: 16:11 11.11.2022)
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,22 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,22 рубля, евро — 61,54