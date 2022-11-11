https://ria.ru/20221111/kurs-1830847128.html
Курс евро поднялся до 62 рублей впервые с 27 октября
Курс евро поднялся до 62 рублей впервые с 27 октября - РИА Новости, 11.11.2022
Курс евро поднялся до 62 рублей впервые с 27 октября
Курс евро усиливает рост и на Московской бирже уже колеблется около круглой отметки в 62 рубля - впервые с 27 октября, на форексе он приблизился к 1,03 доллара, РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:35
2022-11-11T15:35
2022-11-11T15:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс рубля
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Курс евро усиливает рост и на Московской бирже уже колеблется около круглой отметки в 62 рубля - впервые с 27 октября, на форексе он приблизился к 1,03 доллара, прибавляя чуть менее 1%, следует из данных торгов.Курс евро расчетами "завтра" на 15.35 мск рос на 66 копеек, до 62 рублей ровно (максимум с 27 октября), доллара - снижался на 12 копеек, до 60,41 рубля.На форексе евро дорожает на 0,87%, до 1,0297 доллара.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_333d79b43a29250e5d064c3daacdfab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, курс рубля, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля, Россия
15:35 11.11.2022 (обновлено: 15:45 11.11.2022)
Курс евро поднялся до 62 рублей впервые с 27 октября
Курс евро на Московской бирже поднялся до 62 рублей впервые с 27 октября