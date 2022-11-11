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Курс евро поднялся до 62 рублей впервые с 27 октября

Курс евро поднялся до 62 рублей впервые с 27 октября - РИА Новости, 11.11.2022

Курс евро поднялся до 62 рублей впервые с 27 октября

Курс евро усиливает рост и на Московской бирже уже колеблется около круглой отметки в 62 рубля - впервые с 27 октября, на форексе он приблизился к 1,03 доллара, РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:35

2022-11-11T15:35

2022-11-11T15:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Курс евро усиливает рост и на Московской бирже уже колеблется около круглой отметки в 62 рубля - впервые с 27 октября, на форексе он приблизился к 1,03 доллара, прибавляя чуть менее 1%, следует из данных торгов.Курс евро расчетами "завтра" на 15.35 мск рос на 66 копеек, до 62 рублей ровно (максимум с 27 октября), доллара - снижался на 12 копеек, до 60,41 рубля.На форексе евро дорожает на 0,87%, до 1,0297 доллара.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, курс рубля, россия