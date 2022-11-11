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Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября - РИА Новости, 11.11.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221111/kurs-1830785930.html
Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября
Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября - РИА Новости, 11.11.2022
Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября
Курс доллара усиливает снижение и минутами ранее опускался ниже круглой отметки в 60 рублей - впервые с начала октября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:02
2022-11-11T14:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс рубля
курс доллара
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Курс доллара усиливает снижение и минутами ранее опускался ниже круглой отметки в 60 рублей - впервые с начала октября, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск снижается на 46 копеек, до 60,07 рубля, евро - повышается на 7 копеек, до 61,41 рубля.Минутами ранее доллар подешевел до 59,98 рубля – минимума с 6 октября.На форексе евро дорожает на 0,5%, до 1,026 доллара.
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экономика, московская биржа, курс рубля, курс доллара, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля, Курс доллара, Россия
14:02 11.11.2022 (обновлено: 14:20 11.11.2022)
 
Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября

Курс доллара на Мосбирже опускался до 59,98 рубля впервые с 6 октября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Курс доллара усиливает снижение и минутами ранее опускался ниже круглой отметки в 60 рублей - впервые с начала октября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск снижается на 46 копеек, до 60,07 рубля, евро - повышается на 7 копеек, до 61,41 рубля.
Минутами ранее доллар подешевел до 59,98 рубля – минимума с 6 октября.
На форексе евро дорожает на 0,5%, до 1,026 доллара.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаКурс рубляКурс доллараРоссия
 
 
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