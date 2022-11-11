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Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября

Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября - РИА Новости, 11.11.2022

Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября

Курс доллара усиливает снижение и минутами ранее опускался ниже круглой отметки в 60 рублей - впервые с начала октября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:02

2022-11-11T14:02

2022-11-11T14:20

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Курс доллара усиливает снижение и минутами ранее опускался ниже круглой отметки в 60 рублей - впервые с начала октября, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск снижается на 46 копеек, до 60,07 рубля, евро - повышается на 7 копеек, до 61,41 рубля.Минутами ранее доллар подешевел до 59,98 рубля – минимума с 6 октября.На форексе евро дорожает на 0,5%, до 1,026 доллара.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, курс рубля, курс доллара, россия