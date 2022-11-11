https://ria.ru/20221111/kuba-1830778453.html

Власти Кубы изменили правила въезда для туристов

Власти Кубы изменили правила въезда для туристов - РИА Новости, 11.11.2022

Власти Кубы изменили правила въезда для туристов

сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:06

2022-11-11T14:06

2022-11-11T14:06

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Для посадки на рейс, вылетающий на Кубу, туристам необходимо внести свои данные в цифровую форму D’Viajeros, сообщает Profi.Travel.Новые правила посещения республики вводятся постановлением министра транспорта № 320 от 4 ноября. На данный момент они распространяются только на авиарейсы, рассказал советник по вопросам туризма посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона. Члены экипажа и транзитные пассажиры не должны вносить данные в D’Viajeros."Сам формуляр не новый, он действует уже почти год, сначала его называли санитарной анкетой. Он заменяет QR-код и все бумажные миграционные и таможенные декларации, которые были раньше. Теперь он становится обязательным для всех пассажиров", — рассказал дипломат. Также изменились сроки заполнения формы — данные должны быть отправлены в течение 48 часов до вылета, а не 72, как было раньше.После заполнения анкеты пассажир получает QR-код, в котором находится вся информация. Его можно сохранить в телефоне или распечатать для предъявления авиакомпании. Причем на Кубе во всех аэропортах дается 30 минут бесплатного WiFi для любого уточнения в формуляре.Пока анкета доступна только на английском и испанском. Как пояснил Хуан Карлос Эскалона, сейчас ведется работа по добавлению русского, немецкого и французского языков. Это займет одну-две недели.Рейсы между Россией и Кубой с октября выполняет авиакомпания Nordwind. Самолеты доставляют туристов в Варадеро и Кайо-Коко.

https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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