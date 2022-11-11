https://ria.ru/20221111/kredity-1830819871.html

МСБ в этом году получит 200 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП

МСБ в этом году получит 200 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП - РИА Новости, 11.11.2022

МСБ в этом году получит 200 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП

Малый и средний бизнес по итогам 2022 года получит более 200 миллиардов рублей кредитных средств под "зонтичные" поручительства, сообщил заместитель... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:02

2022-11-11T15:02

2022-11-11T15:02

корпорация мсп

экономика

ипотека

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Малый и средний бизнес по итогам 2022 года получит более 200 миллиардов рублей кредитных средств под "зонтичные" поручительства, сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП (КМСП) Иван Подберезняк.По словам представителя КМСП, 98% всех кредитов с "зонтичным" поручительством приходится на микро- и малые предприятия, причем каждый пятый кредит получили молодые компании в возрасте до 3 лет. Средний чек кредита с поручительством — 7,4 миллиона рублей, каждый второй кредит приходится на реальный сектор экономики."За счет "зонтичного" поручительства Корпорации МСП 35% компаний снизили ставку по кредиту на 1-1,5%, а 65% компаний смогли увеличить объем кредитования или отказаться от потребительских кредитов", — сказал Подберезняк.Он также отметил, что механизм "зонтичных" поручительств позволил обнулить сроки предоставления гарантийной поддержки Корпорации МСП: бизнес получает "зонтичное" поручительство в момент выдачи кредита в банке.По его словам, КМСП аккредитует рейтинговые модели банков и контролирует структуру кредитных портфелей. При этом банки-партнеры обязаны предоставлять поддержку в том числе тем предпринимателям, которые ранее не имели возможности получить кредитные средства.Он добавил, что сейчас Корпорация работает над интеграцией своих цифровых систем с системами ключевых банков-партнеров. Это позволит в онлайн-режиме мониторить статус выдач кредитов и контролировать целевые структуры кредитных портфелей. Также в КМСП готовы масштабировать механизм зонтичных поручительств, допуская новые банки, в том числе и региональные.

https://ria.ru/20221102/predprinimateli-1828270479.html

https://ria.ru/20220805/reyting-1807357286.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, экономика, ипотека