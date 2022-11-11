МСБ в этом году получит 200 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Малый и средний бизнес по итогам 2022 года получит более 200 миллиардов рублей кредитных средств под "зонтичные" поручительства, сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП (КМСП) Иван Подберезняк.
"К настоящему времени этим механизмом уже воспользовались 25 тысяч заемщиков на общую сумму порядка 177 миллиардов рублей. В октябре мы отдали в банки последний транш и ожидаем, что до конца года не менее 2 тысяч субъектов МСП смогут привлечь еще 24 миллиарда рублей. Получается, что за весь 2022 год предпринимателям выдадут кредитных продуктов под наше поручительство на сумму более 200 миллиардов рублей", — сказал замглавы корпорации в ходе форума "Финополис −2022".
По словам представителя КМСП, 98% всех кредитов с "зонтичным" поручительством приходится на микро- и малые предприятия, причем каждый пятый кредит получили молодые компании в возрасте до 3 лет. Средний чек кредита с поручительством — 7,4 миллиона рублей, каждый второй кредит приходится на реальный сектор экономики.
"За счет "зонтичного" поручительства Корпорации МСП 35% компаний снизили ставку по кредиту на 1-1,5%, а 65% компаний смогли увеличить объем кредитования или отказаться от потребительских кредитов", — сказал Подберезняк.
Он также отметил, что механизм "зонтичных" поручительств позволил обнулить сроки предоставления гарантийной поддержки Корпорации МСП: бизнес получает "зонтичное" поручительство в момент выдачи кредита в банке.
"Зонтичный" механизм позволяет предпринимателям получить гарантийную поддержку в формате одного окна, в роли которого выступают банки-партнеры. Поддержка предоставляется "бесшовно", в момент заключения кредитного договора. "Зонтичные" поручительства позволили в 13 раз увеличить число получателей гарантийной поддержки по сравнению с 2020 годом и в 2 раза нарастить объем такой поддержки", — сказал Подберезняк.
По его словам, КМСП аккредитует рейтинговые модели банков и контролирует структуру кредитных портфелей. При этом банки-партнеры обязаны предоставлять поддержку в том числе тем предпринимателям, которые ранее не имели возможности получить кредитные средства.
"Многие банки встраивают "зонтичное" поручительство в свои скоринговые инструменты и кредитные конвейеры, работающие в онлайне. Это автоматически повышает вероятность выдачи кредитов заемщикам, не соответствующих стандартным риск-аппетитам банков. Проверки доступности поддержки банки проводят онлайн, пользуясь нашей системой (АИС НГС). Все данные о получателях поддержки мы принимаем посредством нашего цифрового программного продукта", — сказал Подберезняк.
Он добавил, что сейчас Корпорация работает над интеграцией своих цифровых систем с системами ключевых банков-партнеров. Это позволит в онлайн-режиме мониторить статус выдач кредитов и контролировать целевые структуры кредитных портфелей. Также в КМСП готовы масштабировать механизм зонтичных поручительств, допуская новые банки, в том числе и региональные.