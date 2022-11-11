https://ria.ru/20221111/krazha-1830921091.html

Кубанца заподозрили в кражах из припаркованных на кладбище машин

Кубанца заподозрили в кражах из припаркованных на кладбище машин - РИА Новости, 11.11.2022

Кубанца заподозрили в кражах из припаркованных на кладбище машин

Полицейские задержали шестидесятилетнего подозреваемого в серии краж из автомобилей на территории кладбища в Краснодарском крае, таким образом было похищено... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:53

2022-11-11T17:53

2022-11-11T17:54

происшествия

краснодарский край

россия

щербиновский район

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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали шестидесятилетнего подозреваемого в серии краж из автомобилей на территории кладбища в Краснодарском крае, таким образом было похищено полмиллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по региону.В полицию поступил ряд сообщений о кражах от жителей Щербиновского района. Заявители рассказали, что приезжали на кладбище для уборки могил, в это время из их машин, припаркованных на территории кладбища, пропала наличность."Сотрудники полиции установили наблюдение и в результате оперативного эксперимента задержали 60-летнего местного жителя с поличным в момент, когда мужчина пытался похитить деньги из Мазды", - говорится в сообщении.По данным правоохранительных органов, общая сумма ущерба семи потерпевшим составила 500 000 рублей.За серию краж мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221017/ugon-1824680927.html

https://ria.ru/20221103/izbienie-1828983416.html

краснодарский край

россия

щербиновский район

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происшествия, краснодарский край, россия, щербиновский район