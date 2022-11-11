https://ria.ru/20221111/koronavirus-1830724846.html
В России за сутки госпитализировали 1248 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1248 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1248 человек с COVID-19
Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 67 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:35
2022-11-11T11:35
2022-11-11T11:36
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 5,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 67 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 248 человек, на 7,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 32, ситуация не изменилась в 14 субъектах."Выздоровело за сутки 6 213 человек, или на 18,5% меньше в сравнении с 10 ноября 2022 года. Выявлено 5 554 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 67 человек", - говорится в сообщении.
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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:35 11.11.2022 (обновлено: 11:36 11.11.2022)
В России за сутки госпитализировали 1248 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 5554 новых случая COVID-19, умерли 67 человек