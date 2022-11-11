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ГД одобрила в I чтении контроль ЦБ за переходом компаний на российское ПО - РИА Новости, 11.11.2022
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ГД одобрила в I чтении контроль ЦБ за переходом компаний на российское ПО
ГД одобрила в I чтении контроль ЦБ за переходом компаний на российское ПО - РИА Новости, 11.11.2022
ГД одобрила в I чтении контроль ЦБ за переходом компаний на российское ПО
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о полномочиях Банка России по контролю за переходом российских финансовых... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:01
2022-11-11T23:01
экономика
анатолий аксаков
николай журавлев
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о полномочиях Банка России по контролю за переходом российских финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО), сообщили РИА Новости в комитете.Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым и направлен на обеспечение эффективной реализации мероприятий по обеспечению технологической независимости и безопасности на значимых объектах организаций финансового рынка России. На рассмотрение Госдумы его планируется вынести 16 ноября.Законопроект предусматривает согласование Банком России планов мероприятий кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное применение российского ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры и заявок таких организаций на закупку иностранного ПО и связанных с ним услуг. Порядок согласования этих планов и заявок будет установлен правительством по согласованию с Банком России, который будет также контролировать соблюдение их реализации.Правительство России также поддерживает законопроект, но считает необходимым ко второму чтению привести его терминологию в части заявок на согласование закупок иностранного ПО и связанных с ним услуг в соответствие с терминологией нормативных правовых актов в сфере обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры страны.
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экономика, анатолий аксаков, николай журавлев, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Анатолий Аксаков, Николай Журавлев, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
23:01 11.11.2022
 
ГД одобрила в I чтении контроль ЦБ за переходом компаний на российское ПО

Госдума в I чтении одобрила контроль ЦБ за переходом финорганизаций на российское ПО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о полномочиях Банка России по контролю за переходом российских финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО), сообщили РИА Новости в комитете.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым и направлен на обеспечение эффективной реализации мероприятий по обеспечению технологической независимости и безопасности на значимых объектах организаций финансового рынка России. На рассмотрение Госдумы его планируется вынести 16 ноября.
Законопроект предусматривает согласование Банком России планов мероприятий кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное применение российского ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры и заявок таких организаций на закупку иностранного ПО и связанных с ним услуг. Порядок согласования этих планов и заявок будет установлен правительством по согласованию с Банком России, который будет также контролировать соблюдение их реализации.
Правительство России также поддерживает законопроект, но считает необходимым ко второму чтению привести его терминологию в части заявок на согласование закупок иностранного ПО и связанных с ним услуг в соответствие с терминологией нормативных правовых актов в сфере обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры страны.
Наличные деньги - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 11:54
Переток средств со счетов в наличные приблизился к норме, заявил ЦБ
 
ЭкономикаАнатолий АксаковНиколай ЖуравлевРоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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