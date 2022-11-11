https://ria.ru/20221111/kontrol-1830977687.html

ГД одобрила в I чтении контроль ЦБ за переходом компаний на российское ПО

ГД одобрила в I чтении контроль ЦБ за переходом компаний на российское ПО - РИА Новости, 11.11.2022

ГД одобрила в I чтении контроль ЦБ за переходом компаний на российское ПО

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о полномочиях Банка России по контролю за переходом российских финансовых... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T23:01

2022-11-11T23:01

2022-11-11T23:01

экономика

анатолий аксаков

николай журавлев

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о полномочиях Банка России по контролю за переходом российских финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО), сообщили РИА Новости в комитете.Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым и направлен на обеспечение эффективной реализации мероприятий по обеспечению технологической независимости и безопасности на значимых объектах организаций финансового рынка России. На рассмотрение Госдумы его планируется вынести 16 ноября.Законопроект предусматривает согласование Банком России планов мероприятий кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное применение российского ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры и заявок таких организаций на закупку иностранного ПО и связанных с ним услуг. Порядок согласования этих планов и заявок будет установлен правительством по согласованию с Банком России, который будет также контролировать соблюдение их реализации.Правительство России также поддерживает законопроект, но считает необходимым ко второму чтению привести его терминологию в части заявок на согласование закупок иностранного ПО и связанных с ним услуг в соответствие с терминологией нормативных правовых актов в сфере обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры страны.

https://ria.ru/20221108/nalichnye-1829904875.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, анатолий аксаков, николай журавлев, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)