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Умер актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена - РИА Новости, 11.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221111/konroy-1830958333.html
Умер актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена
Умер актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена - РИА Новости, 11.11.2022
Умер актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена
Американский актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх, скончался в возрасте 66 лет, пишет издание TMZ со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:25
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культура
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх, скончался в возрасте 66 лет, пишет издание TMZ со ссылкой на его представителя.По словам представителя, актер был болен раком.Впервые голосом Бэтмена он стал в одноименном мультсериале, который показывали в 1992-1995 годах. В дальнейшем актер озвучивал супергероя в ряде мультсериалов, анимационных фильмов и видеоигр и был удостоен нескольких наград. В 2019 году Конрой появился в роли постаревшего Бэтмена в телесериале "Флэш".
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бэтмен, культура, новости культуры
Культура, Бэтмен, Культура, Новости культуры
20:25 11.11.2022
 
Умер актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена

Актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена, умер в возрасте 66 лет

CC BY-SA 3.0 / Gage Skidmore / Kevin ConroyАмериканский актер Кевин Конрой
Американский актер Кевин Конрой - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Gage Skidmore / Kevin Conroy
Американский актер Кевин Конрой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх, скончался в возрасте 66 лет, пишет издание TMZ со ссылкой на его представителя.
По словам представителя, актер был болен раком.
Впервые голосом Бэтмена он стал в одноименном мультсериале, который показывали в 1992-1995 годах. В дальнейшем актер озвучивал супергероя в ряде мультсериалов, анимационных фильмов и видеоигр и был удостоен нескольких наград. В 2019 году Конрой появился в роли постаревшего Бэтмена в телесериале "Флэш".
 
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