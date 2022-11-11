https://ria.ru/20221111/konroy-1830958333.html

Умер актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена

Умер актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена - РИА Новости, 11.11.2022

Умер актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена

Американский актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх, скончался в возрасте 66 лет, пишет издание TMZ со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:25

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американский актер Кевин Конрой, почти 30 лет озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх, скончался в возрасте 66 лет, пишет издание TMZ со ссылкой на его представителя.По словам представителя, актер был болен раком.Впервые голосом Бэтмена он стал в одноименном мультсериале, который показывали в 1992-1995 годах. В дальнейшем актер озвучивал супергероя в ряде мультсериалов, анимационных фильмов и видеоигр и был удостоен нескольких наград. В 2019 году Конрой появился в роли постаревшего Бэтмена в телесериале "Флэш".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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бэтмен, культура, новости культуры