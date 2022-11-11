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В мэрии прокомментировали ЧП в московском колледже - РИА Новости, 11.11.2022
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В мэрии прокомментировали ЧП в московском колледже
В мэрии прокомментировали ЧП в московском колледже - РИА Новости, 11.11.2022
В мэрии прокомментировали ЧП в московском колледже
Двадцать подростков в политехническом колледже на северо-востоке Москвы почувствовали недомогание во время занятий, врачи их осмотрели, с ними все в порядке,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:32
2022-11-11T15:32
происшествия
москва
мосгаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двадцать подростков в политехническом колледже на северо-востоке Москвы почувствовали недомогание во время занятий, врачи их осмотрели, с ними все в порядке, сообщается в официальном Telegram-канале сайта мэра столицы.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20 учеников колледжа на северо-востоке Москвы якобы отравились газом. В столичном главке Следственного комитета РИА Новости эту информацию не подтвердили.Как рассказал РИА Новости сотрудник колледжа, никакого отравления не было. "Отравление у нас не зафиксировано, все дети сейчас находятся в хорошем самочувствии", - пояснил он.Пресс-служба столичного главка МЧС России уточнила, что днем 11 ноября поступило сообщение о происшествии по адресу улица Бибиревская, дом 6 – предположительно, учащиеся политехнического колледжа жаловались на головную боль."На месте находятся наряды скорой помощи, осуществляют осмотр детей. Направлена лаборатория для замера воздуха. После осмотра медиками у детей признаки отравления не обнаружены. Госпитализация не проводилась. Дети будут отправлены домой", - отметили в ведомстве.Там добавили, что газоанализатором были взяты пробы воздуха, "превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено".
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происшествия, москва, мосгаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Мосгаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:32 11.11.2022
 
В мэрии прокомментировали ЧП в московском колледже

Мэрия Москвы: состояние почувствовавших недомогание учащихся колледжа опасения не вызывает

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМэрия Москвы
Мэрия Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мэрия Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двадцать подростков в политехническом колледже на северо-востоке Москвы почувствовали недомогание во время занятий, врачи их осмотрели, с ними все в порядке, сообщается в официальном Telegram-канале сайта мэра столицы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20 учеников колледжа на северо-востоке Москвы якобы отравились газом. В столичном главке Следственного комитета РИА Новости эту информацию не подтвердили.
"Двадцать подростков в политехническом колледже на северо-востоке Москвы почувствовали недомогание во время занятий. "Мосгаз" сообщает, что здание не газифицировано. Обстоятельства случившегося уточняются. Медики осмотрели учащихся. Состояние их здоровья опасений не вызывает", - говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости сотрудник колледжа, никакого отравления не было. "Отравление у нас не зафиксировано, все дети сейчас находятся в хорошем самочувствии", - пояснил он.
Пресс-служба столичного главка МЧС России уточнила, что днем 11 ноября поступило сообщение о происшествии по адресу улица Бибиревская, дом 6 – предположительно, учащиеся политехнического колледжа жаловались на головную боль.
"На месте находятся наряды скорой помощи, осуществляют осмотр детей. Направлена лаборатория для замера воздуха. После осмотра медиками у детей признаки отравления не обнаружены. Госпитализация не проводилась. Дети будут отправлены домой", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что газоанализатором были взяты пробы воздуха, "превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено".
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ПроисшествияМоскваМосгазМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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