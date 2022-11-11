https://ria.ru/20221111/kolledzh-1830845194.html

В мэрии прокомментировали ЧП в московском колледже

В мэрии прокомментировали ЧП в московском колледже - РИА Новости, 11.11.2022

В мэрии прокомментировали ЧП в московском колледже

Двадцать подростков в политехническом колледже на северо-востоке Москвы почувствовали недомогание во время занятий, врачи их осмотрели, с ними все в порядке,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:32

2022-11-11T15:32

2022-11-11T15:32

происшествия

москва

мосгаз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двадцать подростков в политехническом колледже на северо-востоке Москвы почувствовали недомогание во время занятий, врачи их осмотрели, с ними все в порядке, сообщается в официальном Telegram-канале сайта мэра столицы.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20 учеников колледжа на северо-востоке Москвы якобы отравились газом. В столичном главке Следственного комитета РИА Новости эту информацию не подтвердили.Как рассказал РИА Новости сотрудник колледжа, никакого отравления не было. "Отравление у нас не зафиксировано, все дети сейчас находятся в хорошем самочувствии", - пояснил он.Пресс-служба столичного главка МЧС России уточнила, что днем 11 ноября поступило сообщение о происшествии по адресу улица Бибиревская, дом 6 – предположительно, учащиеся политехнического колледжа жаловались на головную боль."На месте находятся наряды скорой помощи, осуществляют осмотр детей. Направлена лаборатория для замера воздуха. После осмотра медиками у детей признаки отравления не обнаружены. Госпитализация не проводилась. Дети будут отправлены домой", - отметили в ведомстве.Там добавили, что газоанализатором были взяты пробы воздуха, "превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено".

https://ria.ru/20210831/smert-1747986897.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мосгаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)