https://ria.ru/20221111/kitay-1830767427.html

Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46%

Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46% - РИА Новости, 11.11.2022

Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46%

Экспорт автомобилей из Китая в октябре 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 46%, до 337 тысяч, свидетельствуют данные Ассоциации... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:36

2022-11-11T13:36

2022-11-11T13:36

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автомобили

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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт автомобилей из Китая в октябре 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 46%, до 337 тысяч, свидетельствуют данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая.По сравнению с сентябрем этого года экспорт увеличился на 12,3%.В октябре объем экспорта пассажирских автомобилей составил около 279 тысяч единиц. Данный показатель увеличился на 40,7% в годовом исчислении и на 11,6% в месячном исчислении.Быстрый рост экспорта автомобилей на новых источниках энергии (NEV) стал основным событием в сфере экспорта автомобилей из Китая в октябре.В прошлом месяце экспорт NEV вырос на 81,2% в годовом исчислении и составил 109 тысяч единиц. За период с января по октябрь этого года было экспортировано 499 тысяч NEV, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.За первые 10 месяцев этого года экспорт автомобилей из Китая приблизился к 2,46 миллиона единиц, что на 54,1% больше в годовом исчислении, свидетельствуют данные ассоциации.

https://ria.ru/20221110/sayt-1830550344.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экономика, автомобили