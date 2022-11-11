Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46%
Сборочная линия SAIC MAXUS в Китае
МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт автомобилей из Китая в октябре 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 46%, до 337 тысяч, свидетельствуют данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая.
По сравнению с сентябрем этого года экспорт увеличился на 12,3%.
В октябре объем экспорта пассажирских автомобилей составил около 279 тысяч единиц. Данный показатель увеличился на 40,7% в годовом исчислении и на 11,6% в месячном исчислении.
Быстрый рост экспорта автомобилей на новых источниках энергии (NEV) стал основным событием в сфере экспорта автомобилей из Китая в октябре.
В прошлом месяце экспорт NEV вырос на 81,2% в годовом исчислении и составил 109 тысяч единиц. За период с января по октябрь этого года было экспортировано 499 тысяч NEV, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
© AFP 2022 / Dan Sandoval / Jiangsu Information OfficeСборочная линия SAIC MAXUS, отечественной автомобильной промышленности Китая
Сборочная линия SAIC MAXUS, отечественной автомобильной промышленности Китая
За первые 10 месяцев этого года экспорт автомобилей из Китая приблизился к 2,46 миллиона единиц, что на 54,1% больше в годовом исчислении, свидетельствуют данные ассоциации.