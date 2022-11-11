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Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46% - РИА Новости, 11.11.2022
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Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46%
Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46% - РИА Новости, 11.11.2022
Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46%
Экспорт автомобилей из Китая в октябре 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 46%, до 337 тысяч, свидетельствуют данные Ассоциации... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:36
2022-11-11T13:36
россия-китай: главное
китай
экономика
автомобили
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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт автомобилей из Китая в октябре 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 46%, до 337 тысяч, свидетельствуют данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая.По сравнению с сентябрем этого года экспорт увеличился на 12,3%.В октябре объем экспорта пассажирских автомобилей составил около 279 тысяч единиц. Данный показатель увеличился на 40,7% в годовом исчислении и на 11,6% в месячном исчислении.Быстрый рост экспорта автомобилей на новых источниках энергии (NEV) стал основным событием в сфере экспорта автомобилей из Китая в октябре.В прошлом месяце экспорт NEV вырос на 81,2% в годовом исчислении и составил 109 тысяч единиц. За период с января по октябрь этого года было экспортировано 499 тысяч NEV, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.За первые 10 месяцев этого года экспорт автомобилей из Китая приблизился к 2,46 миллиона единиц, что на 54,1% больше в годовом исчислении, свидетельствуют данные ассоциации.
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китай, экономика, автомобили
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Автомобили
13:36 11.11.2022
 

Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46%

© AFP 2022 / Dan Sandoval / Jiangsu Information OfficeСборочная линия SAIC MAXUS в Китае
Сборочная линия SAIC MAXUS в Китае - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / Dan Sandoval / Jiangsu Information Office
Сборочная линия SAIC MAXUS в Китае
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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт автомобилей из Китая в октябре 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 46%, до 337 тысяч, свидетельствуют данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая.
По сравнению с сентябрем этого года экспорт увеличился на 12,3%.
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В октябре объем экспорта пассажирских автомобилей составил около 279 тысяч единиц. Данный показатель увеличился на 40,7% в годовом исчислении и на 11,6% в месячном исчислении.
Быстрый рост экспорта автомобилей на новых источниках энергии (NEV) стал основным событием в сфере экспорта автомобилей из Китая в октябре.
В прошлом месяце экспорт NEV вырос на 81,2% в годовом исчислении и составил 109 тысяч единиц. За период с января по октябрь этого года было экспортировано 499 тысяч NEV, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
© AFP 2022 / Dan Sandoval / Jiangsu Information OfficeСборочная линия SAIC MAXUS, отечественной автомобильной промышленности Китая
Сборочная линия SAIC MAXUS, отечественной автомобильной промышленности Китая - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / Dan Sandoval / Jiangsu Information Office
Сборочная линия SAIC MAXUS, отечественной автомобильной промышленности Китая
За первые 10 месяцев этого года экспорт автомобилей из Китая приблизился к 2,46 миллиона единиц, что на 54,1% больше в годовом исчислении, свидетельствуют данные ассоциации.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономикаАвтомобили
 
 
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