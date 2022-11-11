https://ria.ru/20221111/kitay-1830736788.html

Объем продаж по случаю Дня холостяка в Китае превысил $31 млрд за 12 часов

Объем продаж по случаю Дня холостяка в Китае превысил $31 млрд за 12 часов - РИА Новости, 11.11.2022

Объем продаж по случаю Дня холостяка в Китае превысил $31 млрд за 12 часов

Объем продаж на 14-й ежегодной глобальной онлайн-распродаже по случаю Дня холостяка в Китае по состоянию на 8 утра пятницы превысил 223 миллиарда юаней (около... РИА Новости, 11.11.2022

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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Объем продаж на 14-й ежегодной глобальной онлайн-распродаже по случаю Дня холостяка в Китае по состоянию на 8 утра пятницы превысил 223 миллиарда юаней (около 31 миллиарда долларов), следует из данных китайской консалтинговой компании Syntun.День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.Согласно данным, размещенным на сайте компании, с 20.00 (15.00 мск) 10 ноября по 8.00 (3.00 мск) 11 ноября объем продаж на онлайн-платформах в Китае составил 223,054 миллиарда юаней (около 31,3 миллиарда долларов).За указанный период было оформлено более 906 миллионов посылок. Средний чек составил 246,02 юаня (около 34,6 доллара). Более 62% товаров было продано на онлайн-платформе Tmall.Основная часть 14-й ежегодной глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка стартовала в Китае 10 ноября в 20.00 (15.00 мск), в этом году в ней принимают участие более 290 тысяч брендов из 90 стран и регионов. Распродажа продлится до полуночи 11 ноября.Компания Alibaba, впервые организовавшая фестиваль в 2009 году, пообещала в этом году свыше 17 миллионов выгодных предложений в 7 тысячах категорий для более чем 1 миллиарда активных покупателей онлайн-платформ Tmall и Taobao, а также еще больший выбор брендов, общее число которых превышает 290 тысяч, включая 40 тысяч брендов из других стран, которые участвуют в фестивале через трансграничную торговую площадку Alibaba Tmall Global.Два года назад формат фестиваля несколько изменился, если раньше распродажа была суточной, то в 2020 году были открыты два так называемых "окна продаж", товары по скидкам можно было приобрести с 1 по 3 ноября, а также на протяжении суток начиная с полуночи 11 ноября. В этом году в Alibaba решили сохранить схожий формат, при этом продлив распродажи на 8 часов: первое "окно" продаж действовало с 20.00 (15.00 мск) 31 октября до полуночи 3 ноября, второе - с 20.00 (15.00 мск) 10 ноября до полуночи 11 ноября.Глава Центра отраслевого развития и эксплуатации торговых онлайн-площадок Taobao и Tmall Чуй Сюэ в преддверии ежегодной распродажи заявил, что "в этом году будет самый разнообразный ассортимент продукции за всю историю проведения мероприятия".

https://ria.ru/20221109/predprinimateli-1830291326.html

https://ria.ru/20221110/biznes-1830370559.html

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нанкин

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, нанкин, alibaba group