https://ria.ru/20221111/kitay-1830730583.html

В МИД Китая сравнили прочность отношений с Россией со скалой

В МИД Китая сравнили прочность отношений с Россией со скалой - РИА Новости, 11.11.2022

В МИД Китая сравнили прочность отношений с Россией со скалой

Отношения России и Китая взаимовыгодны и прочны как скала, они не направлены против других и основаны на взаимном уважении и доверии, заявил на брифинге в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:58

2022-11-11T11:58

2022-11-11T11:58

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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Отношения России и Китая взаимовыгодны и прочны как скала, они не направлены против других и основаны на взаимном уважении и доверии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Китай не рассматривает нынешние отношения с Россией как возможный альянс, и старается сохранять определенную дистанцию."Что я могу вам сказать, так это то, что китайско-российские отношения прочны как скала. Будучи крупнейшими соседями друг друга и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху, Китай и Россия всегда твердо придерживались принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, а также развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что долгосрочное, здоровое и устойчивое развитие отношений России и Китая главным образом основано на высоком уровне взаимного доверия между двумя странами."Китай готов сотрудничать с российской стороной, чтобы поспособствовать постоянному уверенному продвижению двусторонних отношений вперед в верном направлении", - указал он.Вместе с тем Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай будет придерживаться "пяти принципов мирного сосуществования", развивать дружественное сотрудничество с другими странами, продвигать построение международных отношений нового типа, содействовать координации и позитивному взаимодействию между крупными державами.

https://ria.ru/20221110/ssha-1830630275.html

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в мире, чжао лицзянь, китай, россия, мид кнр