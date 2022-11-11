В Киеве заявили об экстренных отключениях света вместо плановых
Киевские энергетики заявили об экстренных отключениях света из-за новых повреждений
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Киеве широко применяются экстренные отключения света из-за новых повреждений в энергосистеме Украины, заявил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко.
Накануне в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в пятницу будут действовать плановые отключения света по всей территории Украины, в том числе и в Киеве и Киевской области.
"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках", - написал Коваленко в соцсетях. D.Solutions, входящий в энергетический холдинг ДТЭК, под брендом YASNO поставляет услуги 3,5 миллионам клиентов на Украине, включая Киев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.