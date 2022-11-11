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В Киеве заявили об экстренных отключениях света вместо плановых - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/kiev-1830688555.html
В Киеве заявили об экстренных отключениях света вместо плановых
В Киеве заявили об экстренных отключениях света вместо плановых - РИА Новости, 11.11.2022
В Киеве заявили об экстренных отключениях света вместо плановых
В Киеве широко применяются экстренные отключения света из-за новых повреждений в энергосистеме Украины, заявил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:21
2022-11-11T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
дтэк
укрэнерго
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Киеве широко применяются экстренные отключения света из-за новых повреждений в энергосистеме Украины, заявил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко.Накануне в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в пятницу будут действовать плановые отключения света по всей территории Украины, в том числе и в Киеве и Киевской области."Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках", - написал Коваленко в соцсетях. D.Solutions, входящий в энергетический холдинг ДТЭК, под брендом YASNO поставляет услуги 3,5 миллионам клиентов на Украине, включая Киев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, киев, украина, дтэк, укрэнерго, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:21 11.11.2022
 
В Киеве заявили об экстренных отключениях света вместо плановых

Киевские энергетики заявили об экстренных отключениях света из-за новых повреждений

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Киеве широко применяются экстренные отключения света из-за новых повреждений в энергосистеме Украины, заявил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко.
Накануне в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в пятницу будут действовать плановые отключения света по всей территории Украины, в том числе и в Киеве и Киевской области.
"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках", - написал Коваленко в соцсетях. D.Solutions, входящий в энергетический холдинг ДТЭК, под брендом YASNO поставляет услуги 3,5 миллионам клиентов на Украине, включая Киев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек, сообщила NYT
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДТЭКУкрэнергоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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