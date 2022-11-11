https://ria.ru/20221111/kiev-1830688555.html

В Киеве заявили об экстренных отключениях света вместо плановых

В Киеве заявили об экстренных отключениях света вместо плановых - РИА Новости, 11.11.2022

В Киеве заявили об экстренных отключениях света вместо плановых

В Киеве широко применяются экстренные отключения света из-за новых повреждений в энергосистеме Украины, заявил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T10:21

2022-11-11T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Киеве широко применяются экстренные отключения света из-за новых повреждений в энергосистеме Украины, заявил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко.Накануне в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в пятницу будут действовать плановые отключения света по всей территории Украины, в том числе и в Киеве и Киевской области."Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках", - написал Коваленко в соцсетях. D.Solutions, входящий в энергетический холдинг ДТЭК, под брендом YASNO поставляет услуги 3,5 миллионам клиентов на Украине, включая Киев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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Кирилл Волков

в мире, киев, украина, дтэк, укрэнерго, ситуация в днр и лнр