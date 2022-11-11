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Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности
Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности - РИА Новости, 11.11.2022
Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности
Все исторические ценности и памятники были вывезены с правого берега Днепра, заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:58
2022-11-11T11:58
2022-11-11T11:58
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
сергей елисеев
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Все исторические ценности и памятники были вывезены с правого берега Днепра, заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.Он уточнил, что было распоряжения врио губернатора региона Владимира Сальдо о вывозе в том числе исторических ценностей."Сейчас мы на левом берегу рассматриваем, где бы можно было эту экспозицию выставить", - сказал Елисеев журналистам.Он подчеркнул, что все памятники также сохранены и уже находятся на левом берегу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности
Херсонские власти вывезли с правого берега Днепра все исторические ценности и памятники