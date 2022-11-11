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Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности
Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности - РИА Новости, 11.11.2022
Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности
Все исторические ценности и памятники были вывезены с правого берега Днепра, заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:58
2022-11-11T11:58
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
сергей елисеев
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Все исторические ценности и памятники были вывезены с правого берега Днепра, заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.Он уточнил, что было распоряжения врио губернатора региона Владимира Сальдо о вывозе в том числе исторических ценностей."Сейчас мы на левом берегу рассматриваем, где бы можно было эту экспозицию выставить", - сказал Елисеев журналистам.Он подчеркнул, что все памятники также сохранены и уже находятся на левом берегу.
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безопасность, херсонская область , сергей елисеев, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Сергей Елисеев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:58 11.11.2022
 
Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности

Херсонские власти вывезли с правого берега Днепра все исторические ценности и памятники

© РИА Новости / Мария МарикянЭвакуация с правого берега Днепра в Херсонской области
Эвакуация с правого берега Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Эвакуация с правого берега Днепра в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Все исторические ценности и памятники были вывезены с правого берега Днепра, заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
Он уточнил, что было распоряжения врио губернатора региона Владимира Сальдо о вывозе в том числе исторических ценностей.
"Сейчас мы на левом берегу рассматриваем, где бы можно было эту экспозицию выставить", - сказал Елисеев журналистам.
Он подчеркнул, что все памятники также сохранены и уже находятся на левом берегу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьСергей ЕлисеевРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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