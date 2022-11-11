https://ria.ru/20221111/kherson-1830731300.html

Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности

Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности - РИА Новости, 11.11.2022

Херсонские власти вывезли с правого берега все исторические ценности

Все исторические ценности и памятники были вывезены с правого берега Днепра, заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:58

2022-11-11T11:58

2022-11-11T11:58

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

сергей елисеев

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826207527_0:379:2731:1915_1920x0_80_0_0_3c9f14dc19bd3c0f0f29ef26d37bad00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Все исторические ценности и памятники были вывезены с правого берега Днепра, заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.Он уточнил, что было распоряжения врио губернатора региона Владимира Сальдо о вывозе в том числе исторических ценностей."Сейчас мы на левом берегу рассматриваем, где бы можно было эту экспозицию выставить", - сказал Елисеев журналистам.Он подчеркнул, что все памятники также сохранены и уже находятся на левом берегу.

https://ria.ru/20221024/kherson-1826276519.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , сергей елисеев, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр