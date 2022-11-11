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Хакеры атаковали сайты госучреждений Греции за "предательство России" - РИА Новости, 11.11.2022
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Хакеры атаковали сайты госучреждений Греции за "предательство России"
Хакеры атаковали сайты госучреждений Греции за "предательство России" - РИА Новости, 11.11.2022
Хакеры атаковали сайты госучреждений Греции за "предательство России"
Сетевая инфраструктура Греции подверглась кибератаке за поддержку НАТО и действия в отношении России, сообщила в Telegram-канале хакерская группа Killnet. РИА Новости, 11.11.2022
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telegram (приложение)
евросоюз
нато
греция
в мире
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россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сетевая инфраструктура Греции подверглась кибератаке за поддержку НАТО и действия в отношении России, сообщила в Telegram-канале хакерская группа Killnet."Блокировка государственной сетевой инфраструктуры Греции за содействие НАТО и предательство перед Россией!" — написали хакеры.Они утверждают, что заблокировали личные кабинеты всех пользователей в Греции, все сервисы электронного правительства и работу национального мобильного оператора Cosmote. Кроме того, их целями стали сайты Министерства здравоохранения, Минобороны и греческой армии."Ничего личного, вы содействуете гибели наших людей — мы содействуем гибели ваших! &lt;…&gt; Греция помогает ВСУ, Killnet помогает Греции стать самой нищей страной в ЕС", — прокомментировали в организации.Ранее хакеры Killnet совершали DDоS-атаки на сайт разведывательного управления Болгарии, веб-страницы 14 американских аэропортов, сайты государственных учреждений Молдавии и другие государственные интернет-ресурсы стран ЕС и НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/ataka-1806412970.html
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telegram (приложение), евросоюз, нато, греция, в мире, технологии, россия, болгария, вооруженные силы украины
Telegram (приложение), Евросоюз, НАТО, Греция, В мире, Технологии, Россия, Болгария, Вооруженные силы Украины
16:49 11.11.2022 (обновлено: 17:26 11.11.2022)
 
Хакеры атаковали сайты госучреждений Греции за "предательство России"

Хакеры Killnet атаковали ключевые сайты Греции за поддержку НАТО и предательство России

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сетевая инфраструктура Греции подверглась кибератаке за поддержку НАТО и действия в отношении России, сообщила в Telegram-канале хакерская группа Killnet.
"Блокировка государственной сетевой инфраструктуры Греции за содействие НАТО и предательство перед Россией!" — написали хакеры.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 13:47В мире
Хакеры Killnet объявили о начале атаки на оборонную корпорацию США
Они утверждают, что заблокировали личные кабинеты всех пользователей в Греции, все сервисы электронного правительства и работу национального мобильного оператора Cosmote. Кроме того, их целями стали сайты Министерства здравоохранения, Минобороны и греческой армии.
"Ничего личного, вы содействуете гибели наших людей — мы содействуем гибели ваших! <…> Греция помогает ВСУ, Killnet помогает Греции стать самой нищей страной в ЕС", — прокомментировали в организации.
Ранее хакеры Killnet совершали DDоS-атаки на сайт разведывательного управления Болгарии, веб-страницы 14 американских аэропортов, сайты государственных учреждений Молдавии и другие государственные интернет-ресурсы стран ЕС и НАТО.
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 11:57
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта корпорации, производящей РСЗО HIMARS
 
Telegram (приложение)ЕвросоюзНАТОГрецияВ миреТехнологииРоссияБолгарияВооруженные силы Украины
 
 
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