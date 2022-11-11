https://ria.ru/20221111/khakery-1830883187.html

Хакеры атаковали сайты госучреждений Греции за "предательство России"

Хакеры атаковали сайты госучреждений Греции за "предательство России" - РИА Новости, 11.11.2022

Хакеры атаковали сайты госучреждений Греции за "предательство России"

Сетевая инфраструктура Греции подверглась кибератаке за поддержку НАТО и действия в отношении России, сообщила в Telegram-канале хакерская группа Killnet. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:49

2022-11-11T16:49

2022-11-11T17:26

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сетевая инфраструктура Греции подверглась кибератаке за поддержку НАТО и действия в отношении России, сообщила в Telegram-канале хакерская группа Killnet."Блокировка государственной сетевой инфраструктуры Греции за содействие НАТО и предательство перед Россией!" — написали хакеры.Они утверждают, что заблокировали личные кабинеты всех пользователей в Греции, все сервисы электронного правительства и работу национального мобильного оператора Cosmote. Кроме того, их целями стали сайты Министерства здравоохранения, Минобороны и греческой армии."Ничего личного, вы содействуете гибели наших людей — мы содействуем гибели ваших! <…> Греция помогает ВСУ, Killnet помогает Греции стать самой нищей страной в ЕС", — прокомментировали в организации.Ранее хакеры Killnet совершали DDоS-атаки на сайт разведывательного управления Болгарии, веб-страницы 14 американских аэропортов, сайты государственных учреждений Молдавии и другие государственные интернет-ресурсы стран ЕС и НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/ataka-1806412970.html

https://ria.ru/20220810/killnet-1808531690.html

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