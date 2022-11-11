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В Норвегии активистки пытались приклеить себя к раме картины "Крик"

В Норвегии активистки пытались приклеить себя к раме картины "Крик" - РИА Новости, 11.11.2022

В Норвегии активистки пытались приклеить себя к раме картины "Крик"

Активистки пытались приклеить себя к раме висящего в норвежском Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна полотна "Крик", написанного художником... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:30

2022-11-11T16:30

2022-11-11T16:46

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Активистки пытались приклеить себя к раме висящего в норвежском Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна полотна "Крик", написанного художником Эдвардом Мунком, но охранники музея остановили девушек, сообщает газета Tidens ånd.Экоактивистки представляют группу Stans Oljeletinga, одно из ответвлений движения Extintion Rebellion, выступающего за борьбу с климатическими изменениями и организующего протесты и прочие акции в разных странах мира. Они пытались приклеить себя к обрамлению картины Мунка и повесить плакат с цитатой генсека ООН Антониу Гутерриша, гласящей "ископамые виды топлива душат человечество".В то время как охранники учреждения останавливали девушек одна из них заявила, что "кричит, пока люди умирают", и еще одна, что "кричит, пока политики игнорируют науку". Кроме того, одна из активисток заявила изданию, что "ненависть, злость и шок - то, на чем они играют", а их цель - вывести людей из зоны комфорта.Как в свою очередь сообщила телерадиокомпания NRK, полиция задержала трех девушек. NRK приводит слова представителя полиции Осло Руне Хеккелстрана, отметившего, что всех их задержали, и против них будет возбуждено дело.В последнее время активисты постоянно устраивают в европейских музеях акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.

https://ria.ru/20221107/vandalizm-1829691201.html

https://ria.ru/20221105/kartiny-1829380853.html

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в мире, эдвард мунк, антониу гутерриш, клод моне, норвегия, осло, лондон, оон