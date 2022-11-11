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В Тамбовской области в 2023 году проведут капремонт двенадцати школ - РИА Новости, 11.11.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20221111/kapremont-1830731433.html
В Тамбовской области в 2023 году проведут капремонт двенадцати школ
В Тамбовской области в 2023 году проведут капремонт двенадцати школ - РИА Новости, 11.11.2022
В Тамбовской области в 2023 году проведут капремонт двенадцати школ
В Тамбовской области в 2023 году по федеральной программе "Развитие образования" капитально отремонтируют здания двенадцати школ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:58
2022-11-11T11:59
тамбовская область
тамбов
рассказовский район
максим егоров
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ТАМБОВ, 11 ноя – РИА Новости. В Тамбовской области в 2023 году по федеральной программе "Развитие образования" капитально отремонтируют здания двенадцати школ, сообщает пресс-служба областной администрации.На ремонтные работы из федерального бюджета выделено уже более 329 миллионов рублей. И с начала нового учебного года команды ребят и педагогов уже работают над концепциями модернизации школ.Капитальный ремонт предполагает не просто обновление инженерных коммуникаций, ремонт крыши и фасада здания, но полную перезагрузку образовательного пространства учреждения. Школы ждет комплексная модернизация, в которую входит обучение педагогов, обновление образовательных программ, материально-технической базы, учебного оборудования. Кроме того, у каждой школы появится своя концепция.Например, Хитровский филиал Верхнеспасской школы Рассказовского района станет Центром социально-экологической культуры "СоцЭк". Работа школы будет организована в формате учебных занятий в лабораториях экологического образования.Изменится в школе и пространственно-образовательная среда. Учебные зоны наполнятся современной мебелью и оборудованием, на котором можно будет проводить различные опыты и эксперименты.В подготовке концепции школьным командам помогают специалисты Института повышения квалификации работников образования Тамбовской области. Они организуют стажировки команд-разработчиков в профильные школы. Например, школы, основой концепции которых станет агро направление, пройдут стажировку на базе Татановской школы — регионального Центра агробизнес-образования."В регионе большое количество школ, здания которых нуждаются в срочном обновлении. Поэтому мы продолжим начатые преобразования в сфере образования 2023 году. Мы не только активно реализуем программу капремонта школ, но и строим новые здания, чтобы ребята могли безопасно и комфортно учиться", - подчеркнул глава Тамбовской области Максим Егоров.В 2022 году по федеральной программе "Развитие образования" в Тамбовской области капитально отремонтируют здания четырнадцати школ. В половине из них работы завершились к началу нового учебного года. Еще в семи близки к завершению.Кроме того, в регионе идет масштабное строительство новых школ. 1 сентября в рабочем поселке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование". Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Телецентр" города Тамбова.До 2025 года будет построена школа на улице Волжская в Тамбове, школы в селе Алгасово Моршанского района и поселке Бокино Тамбовского района.
https://ria.ru/20221024/bolnitsa-1826381994.html
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тамбов, рассказовский район, максим егоров
Тамбовская область, Тамбов, Рассказовский район, Максим Егоров
11:58 11.11.2022 (обновлено: 11:59 11.11.2022)
 

В Тамбовской области в 2023 году проведут капремонт двенадцати школ

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 11 ноя – РИА Новости. В Тамбовской области в 2023 году по федеральной программе "Развитие образования" капитально отремонтируют здания двенадцати школ, сообщает пресс-служба областной администрации.
На ремонтные работы из федерального бюджета выделено уже более 329 миллионов рублей. И с начала нового учебного года команды ребят и педагогов уже работают над концепциями модернизации школ.
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Капитальный ремонт предполагает не просто обновление инженерных коммуникаций, ремонт крыши и фасада здания, но полную перезагрузку образовательного пространства учреждения. Школы ждет комплексная модернизация, в которую входит обучение педагогов, обновление образовательных программ, материально-технической базы, учебного оборудования. Кроме того, у каждой школы появится своя концепция.
Например, Хитровский филиал Верхнеспасской школы Рассказовского района станет Центром социально-экологической культуры "СоцЭк". Работа школы будет организована в формате учебных занятий в лабораториях экологического образования.
Изменится в школе и пространственно-образовательная среда. Учебные зоны наполнятся современной мебелью и оборудованием, на котором можно будет проводить различные опыты и эксперименты.
В подготовке концепции школьным командам помогают специалисты Института повышения квалификации работников образования Тамбовской области. Они организуют стажировки команд-разработчиков в профильные школы. Например, школы, основой концепции которых станет агро направление, пройдут стажировку на базе Татановской школы — регионального Центра агробизнес-образования.
"В регионе большое количество школ, здания которых нуждаются в срочном обновлении. Поэтому мы продолжим начатые преобразования в сфере образования 2023 году. Мы не только активно реализуем программу капремонта школ, но и строим новые здания, чтобы ребята могли безопасно и комфортно учиться", - подчеркнул глава Тамбовской области Максим Егоров.
В 2022 году по федеральной программе "Развитие образования" в Тамбовской области капитально отремонтируют здания четырнадцати школ. В половине из них работы завершились к началу нового учебного года. Еще в семи близки к завершению.
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Кроме того, в регионе идет масштабное строительство новых школ. 1 сентября в рабочем поселке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование". Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Телецентр" города Тамбова.
До 2025 года будет построена школа на улице Волжская в Тамбове, школы в селе Алгасово Моршанского района и поселке Бокино Тамбовского района.
 
Тамбовская областьТамбовРассказовский районМаксим Егоров
 
 
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