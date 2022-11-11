https://ria.ru/20221111/kapremont-1830731433.html

В Тамбовской области в 2023 году проведут капремонт двенадцати школ

В Тамбовской области в 2023 году проведут капремонт двенадцати школ - РИА Новости, 11.11.2022

В Тамбовской области в 2023 году проведут капремонт двенадцати школ

В Тамбовской области в 2023 году по федеральной программе "Развитие образования" капитально отремонтируют здания двенадцати школ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:58

2022-11-11T11:58

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тамбовская область

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рассказовский район

максим егоров

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ТАМБОВ, 11 ноя – РИА Новости. В Тамбовской области в 2023 году по федеральной программе "Развитие образования" капитально отремонтируют здания двенадцати школ, сообщает пресс-служба областной администрации.На ремонтные работы из федерального бюджета выделено уже более 329 миллионов рублей. И с начала нового учебного года команды ребят и педагогов уже работают над концепциями модернизации школ.Капитальный ремонт предполагает не просто обновление инженерных коммуникаций, ремонт крыши и фасада здания, но полную перезагрузку образовательного пространства учреждения. Школы ждет комплексная модернизация, в которую входит обучение педагогов, обновление образовательных программ, материально-технической базы, учебного оборудования. Кроме того, у каждой школы появится своя концепция.Например, Хитровский филиал Верхнеспасской школы Рассказовского района станет Центром социально-экологической культуры "СоцЭк". Работа школы будет организована в формате учебных занятий в лабораториях экологического образования.Изменится в школе и пространственно-образовательная среда. Учебные зоны наполнятся современной мебелью и оборудованием, на котором можно будет проводить различные опыты и эксперименты.В подготовке концепции школьным командам помогают специалисты Института повышения квалификации работников образования Тамбовской области. Они организуют стажировки команд-разработчиков в профильные школы. Например, школы, основой концепции которых станет агро направление, пройдут стажировку на базе Татановской школы — регионального Центра агробизнес-образования."В регионе большое количество школ, здания которых нуждаются в срочном обновлении. Поэтому мы продолжим начатые преобразования в сфере образования 2023 году. Мы не только активно реализуем программу капремонта школ, но и строим новые здания, чтобы ребята могли безопасно и комфортно учиться", - подчеркнул глава Тамбовской области Максим Егоров.В 2022 году по федеральной программе "Развитие образования" в Тамбовской области капитально отремонтируют здания четырнадцати школ. В половине из них работы завершились к началу нового учебного года. Еще в семи близки к завершению.Кроме того, в регионе идет масштабное строительство новых школ. 1 сентября в рабочем поселке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту "Образование". Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне "Телецентр" города Тамбова.До 2025 года будет построена школа на улице Волжская в Тамбове, школы в селе Алгасово Моршанского района и поселке Бокино Тамбовского района.

https://ria.ru/20221024/bolnitsa-1826381994.html

https://ria.ru/20220916/promproizvodstvo-1817183443.html

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рассказовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, рассказовский район, максим егоров