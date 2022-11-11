https://ria.ru/20221111/kacheli-1830882883.html
Жительница Сургута въехала на машине в качели с детьми
Жительница Сургута въехала на машине в качели с детьми - РИА Новости, 11.11.2022
Жительница Сургута въехала на машине в качели с детьми
Жительница Сургута въехала на автомобиле в качели, где находились двое девочек - дети не пострадали, а вот их отец попал в травмпункт, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:49
2022-11-11T16:49
2022-11-11T20:51
происшествия
сургут
mercedes
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Жительница Сургута въехала на автомобиле в качели, где находились двое девочек - дети не пострадали, а вот их отец попал в травмпункт, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД в пятницу.Как отметили в ведомстве, женщина за рулем Mercedes въехала в качели на детской площадке. По информации местных СМИ, она перепутала педали, несмотря на то, что в вождении она не новичок."По предварительной информации, это была женщина 1985 года рождения, имеющая стаж вождения семь лет. Дети не пострадали, пострадал только отец девочек, на данный момент он находится в травмпункте. Инцидент случился в пятницу, 2,5 часа назад, подробности и причины произошедшего выясняются", – сказала собеседница агентства.По ее словам, предварительно, женщина была трезва.
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В Сургуте машина наехала на качели, где катались дети. Кадры с камеры видеонаблюдения
В Сургуте машина наехала на качели, где катались дети. Кадры с камеры видеонаблюдения
2022-11-11T16:49
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сургут, mercedes
Происшествия, Сургут, Mercedes
16:49 11.11.2022 (обновлено: 20:51 11.11.2022)
Жительница Сургута въехала на машине в качели с детьми
Жительница Сургута перепутала педали и въехала на машине в качели с детьми
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Жительница Сургута въехала на автомобиле в качели, где находились двое девочек - дети не пострадали, а вот их отец попал в травмпункт, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД в пятницу.
Как отметили в ведомстве, женщина за рулем Mercedes
въехала в качели на детской площадке. По информации местных СМИ, она перепутала педали, несмотря на то, что в вождении она не новичок.
"По предварительной информации, это была женщина 1985 года рождения, имеющая стаж вождения семь лет. Дети не пострадали, пострадал только отец девочек, на данный момент он находится в травмпункте. Инцидент случился в пятницу, 2,5 часа назад, подробности и причины произошедшего выясняются", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, предварительно, женщина была трезва.