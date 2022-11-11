https://ria.ru/20221111/johnwick-1830871871.html
Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика"
Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика" - РИА Новости, 11.11.2022
Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика"
В Сети появился трейлер четвертой части серии фильмов "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли, пишет Collider. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:46
2022-11-11T17:46
2022-11-11T17:46
культура
новости культуры
кино и сериалы
киану ривз
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830872176_507:0:2246:978_1920x0_80_0_0_94e55dd66d07e1fbb54ae34b52ebfe34.png
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Сети появился трейлер четвертой части серии фильмов "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли, пишет Collider. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровьяРолик показывает, в каком направлении развивается проект. Как отметили авторы Collider, создатели фильмов всегда уделяли большое внимание хореографии поединков. И судя по трейлеру, зрителей снова ждет много масштабных экшн-сцен. Режиссер картины — Джон Стахелски, работавший каскадером Киану Ривза на съемках "Матрицы". Также в "Джоне Уике 4" снялся Лоуренс Фишберн, сыгравший Морфеуса в легендарной франшизе о Нео. Еще одна звезда в касте — Билл Скарсгард из прославленной династии шведских актеров, известный по хоррору "Оно" — там он появился в образе зловещего клоуна. Премьера фильма запланирована на март 2023 года.
https://ria.ru/20221111/witcher-1830805784.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830872176_881:0:2185:978_1920x0_80_0_0_0749d9db6256894378a489a740034cc4.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, киану ривз, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Киану Ривз, что посмотреть
Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика"
В Сети появился трейлер четвертой части франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
В Сети появился трейлер четвертой части серии фильмов "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли, пишет
Collider.
*Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья
Ролик показывает, в каком направлении развивается проект. Как отметили авторы Collider, создатели фильмов всегда уделяли большое внимание хореографии поединков. И судя по трейлеру, зрителей снова ждет много масштабных экшн-сцен.
Режиссер картины — Джон Стахелски, работавший каскадером Киану Ривза на съемках "Матрицы". Также в "Джоне Уике 4" снялся Лоуренс Фишберн, сыгравший Морфеуса в легендарной франшизе о Нео.
Еще одна звезда в касте — Билл Скарсгард из прославленной династии шведских актеров, известный по хоррору "Оно" — там он появился в образе зловещего клоуна.
Премьера фильма запланирована на март 2023 года.