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Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика" - РИА Новости, 11.11.2022
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Культура
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Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика"
Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика" - РИА Новости, 11.11.2022
Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика"
В Сети появился трейлер четвертой части серии фильмов "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли, пишет Collider. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:46
2022-11-11T17:46
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Сети появился трейлер четвертой части серии фильмов "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли, пишет Collider. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровьяРолик показывает, в каком направлении развивается проект. Как отметили авторы Collider, создатели фильмов всегда уделяли большое внимание хореографии поединков. И судя по трейлеру, зрителей снова ждет много масштабных экшн-сцен. Режиссер картины — Джон Стахелски, работавший каскадером Киану Ривза на съемках "Матрицы". Также в "Джоне Уике 4" снялся Лоуренс Фишберн, сыгравший Морфеуса в легендарной франшизе о Нео. Еще одна звезда в касте — Билл Скарсгард из прославленной династии шведских актеров, известный по хоррору "Оно" — там он появился в образе зловещего клоуна. Премьера фильма запланирована на март 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, киану ривз, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Киану Ривз, что посмотреть
17:46 11.11.2022
 
Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика"

В Сети появился трейлер четвертой части франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом

© Lionsgate Movies/YoutubeДжон Уик 4
Джон Уик 4
© Lionsgate Movies/Youtube
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Сети появился трейлер четвертой части серии фильмов "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли, пишет Collider.
*Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья
Ролик показывает, в каком направлении развивается проект. Как отметили авторы Collider, создатели фильмов всегда уделяли большое внимание хореографии поединков. И судя по трейлеру, зрителей снова ждет много масштабных экшн-сцен.
Режиссер картины — Джон Стахелски, работавший каскадером Киану Ривза на съемках "Матрицы". Также в "Джоне Уике 4" снялся Лоуренс Фишберн, сыгравший Морфеуса в легендарной франшизе о Нео.
Еще одна звезда в касте — Билл Скарсгард из прославленной династии шведских актеров, известный по хоррору "Оно" — там он появился в образе зловещего клоуна.
Премьера фильма запланирована на март 2023 года.
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