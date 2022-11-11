https://ria.ru/20221111/johnwick-1830871871.html

Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика"

Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика" - РИА Новости, 11.11.2022

Экшн, клубы и Киану Ривз: вышел трейлер четвертого "Джона Уика"

В Сети появился трейлер четвертой части серии фильмов "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли, пишет Collider. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:46

2022-11-11T17:46

2022-11-11T17:46

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Сети появился трейлер четвертой части серии фильмов "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли, пишет Collider. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровьяРолик показывает, в каком направлении развивается проект. Как отметили авторы Collider, создатели фильмов всегда уделяли большое внимание хореографии поединков. И судя по трейлеру, зрителей снова ждет много масштабных экшн-сцен. Режиссер картины — Джон Стахелски, работавший каскадером Киану Ривза на съемках "Матрицы". Также в "Джоне Уике 4" снялся Лоуренс Фишберн, сыгравший Морфеуса в легендарной франшизе о Нео. Еще одна звезда в касте — Билл Скарсгард из прославленной династии шведских актеров, известный по хоррору "Оно" — там он появился в образе зловещего клоуна. Премьера фильма запланирована на март 2023 года.

https://ria.ru/20221111/witcher-1830805784.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, киану ривз, что посмотреть