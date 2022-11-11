https://ria.ru/20221111/izbienie-1830868367.html
Следователи проверят сообщения об избиении матерью ребенка в Югре
Следователи проверят сообщения об избиении матерью ребенка в Югре - РИА Новости, 11.11.2022
Следователи проверят сообщения об избиении матерью ребенка в Югре
Следователи проверят информацию об избиении матерью маленького ребенка в городе Радужный в Югре, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:20
2022-11-11T16:20
2022-11-11T16:20
следственный комитет россии (ск рф)
радужный
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Следователи проверят информацию об избиении матерью маленького ребенка в городе Радужный в Югре, сообщает региональное управление СК."По информации, размещенной в социальных сетях, организована проверка по факту применения женщиной физической силы к малолетнему ребенку. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором женщина силой пытается вытащить дочь из коляски, употребляя нецензурную лексику, из-за того, что ребенок убегал из церкви и неправильно крестился. Помимо этого, в ролике были кадры, на которых видно, как мать бьет ребенка по голове.
https://ria.ru/20221111/surgut-1830719842.html
радужный
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РИА Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), радужный, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Радужный, Происшествия
Следователи проверят сообщения об избиении матерью ребенка в Югре
Следователи проверят информацию об избиении матерью ребенка в городе Радужный в Югре