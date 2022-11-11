https://ria.ru/20221111/ispaniya-1830916209.html

СМИ: налоговые данные полумиллиона испанцев могли раскрыть из-за кибератаки

СМИ: налоговые данные полумиллиона испанцев могли раскрыть из-за кибератаки - РИА Новости, 11.11.2022

СМИ: налоговые данные полумиллиона испанцев могли раскрыть из-за кибератаки

Налоговая информации о полумиллионе граждан Испании могла быть раскрыта в результате кибератаки на Генеральный совет судебной власти страны (CGPJ), сообщила в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:45

2022-11-11T17:45

2022-11-11T17:48

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МАДРИД, 11 ноя - РИА Новости. Налоговая информации о полумиллионе граждан Испании могла быть раскрыта в результате кибератаки на Генеральный совет судебной власти страны (CGPJ), сообщила в пятницу газета El Diario с ссылкой на источники.По ее информации, серьезность атаки послужила поводом для начала секретного расследования. Оно было запущено 20 октября, после того как поступила жалоба от CGPJ.В рамках расследования стало раскрыто, что это была не просто массовая утечка данных. Злоумышленники искали конкретные имена, в основном публичных людей.Также хакеры предположительно получили доступ к личной информации о приблизительно 50 000 членах Главного управления полиции Испании, пишет газета. При этом кибератака была направлена и на иные государственные учреждения, такие как Государственная служба занятости или Национальный институт социального обеспечения.

https://ria.ru/20221111/avstraliya-1830664195.html

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в мире, технологии, испания, кибератаки