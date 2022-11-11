https://ria.ru/20221111/ipoteka-1830955441.html

ВСК: цифровизации ипотеки мешает отсутствие единых стандартов информобмена

ВСК: цифровизации ипотеки мешает отсутствие единых стандартов информобмена - РИА Новости, 11.11.2022

ВСК: цифровизации ипотеки мешает отсутствие единых стандартов информобмена

Цифровизацию ипотеки замедляет отсутствие единых стандартов информационного обмена между банками и страховщиками, считает член Совета директоров, заместитель... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:15

2022-11-11T20:15

2022-11-11T20:15

вск (страховой дом)

новости компаний - экономика

ипотека

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Цифровизацию ипотеки замедляет отсутствие единых стандартов информационного обмена между банками и страховщиками, считает член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.В ходе дискуссии "Цифровая ипотека – возможно ли это?", прошедшей в пятницу на форуме "Финополис - 2022", она отметила, что уже сейчас 30-40% полисов страхования при оформлении ипотечного кредита приобретаются дистанционно, без посещения клиентом офиса страховой компании. Сегодня возможность онлайн оформления такого полиса реализуется при помощи офертной формы заключения договора, что позволяет существенно сократить время заключения ипотечной сделки. Кроме того, процесс андеррайтинга в страховых компаниях также на 98% автоматизирован."Для создания полностью бесшовного цифрового клиентского пути, в первую очередь, необходимо создание единых стандартов информационного обмена – интеграции между банками и страховщиками при помощи спецификации Open API, использования цифровых форматов документов. Таким образом, все участники процесса смогут оперативно получать доступ к данным по заключенным договорам страхования, существенным условиям кредитного договора и актуальному размеру остатка ссудной задолженности. С точки зрения страхования данное нововведение позволило бы обеспечить более справедливый и персонализированный расчет страховой премии, упростить систему оплаты взносов в течение всего срока кредитования", - привели слова Сорокиной в пресс-службе ВСК.Она отметила, что в 2017 году на рынке появился дистанционный сервис покупки квартиры и одобрения ипотеки и в рамках проекта ВСК первой предоставила дистанционное страхование ипотеки на платформе Домклик. Подобные услуги уже сейчас частично реализуются участниками финансового рынка. Например, у ВСК есть положительный опыт интеграции для обмена данными с банком ВТБ. Кроме того, страховщики активно принимают участие в проектах по созданию единого цифрового бесшовного пути для клиента в ипотеке, в том числе, за счет реализации интероперабельности данных.Для успеха таких проектов необходимо обеспечить возможность получения данных через единое окно, которым может являться Цифровой профиль заемщика."Это позволит существенно снизить потребность в многократном предоставлении одинаковых документов и сведений заемщиком в банки, страховые компании, то есть упростит и ускорит процесс оформления жилищного займа. Однако, даже в случае получения доступа к единой системе идентификации и аутентификации финансовые организации столкнутся с определенными сложностями, например, отсутствием части данных в цифровом виде у государственных информсистем. Сейчас мы прорабатываем эту проблему в рамках совместных рабочих групп с участниками ипотечного рынка. Таким образом, для реализации цифровой ипотеки необходимо консолидированное взаимодействие всех ФОИВов, поскольку неоцифрованные данные создают устаревающий бумажный документооборот", - резюмировала Сорокина.

https://ria.ru/20221101/fintekhnologii-1828399804.html

https://ria.ru/20221110/proekt-1830582074.html

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Алёна Пава

вск (страховой дом), новости компаний - экономика, ипотека, россия