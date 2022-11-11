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В Индонезии запустили сервис получения электронных виз в аэропорту
В Индонезии запустили сервис получения электронных виз в аэропорту - РИА Новости, 11.11.2022
В Индонезии запустили сервис получения электронных виз в аэропорту
Министерство юстиции и прав человека Индонезии официально запустило сервис для получения электронной визы по прибытию (e-VoA), сообщает агентство ANTARA. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:37
2022-11-11T13:37
2022-11-11T13:37
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции и прав человека Индонезии официально запустило сервис для получения электронной визы по прибытию (e-VoA), сообщает агентство ANTARA."Теперь системой e-VoA могут в полной мере пользоваться иностранцы, которые хотят посетить Индонезию", — отметил исполняющий обязанности министра юстиции Видодо Экатьяхьяна.Сервис будет доступен для владельцев паспортов 46 стран, включая Россию, отмечает агентство.Туристы смогут заполнить заявку на получение визы как до, так и после прибытия в Индонезию. Это можно сделать прямо в аэропорту с помощью любого устройства с доступом в интернет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Москва, Джакарта, Виза
В Индонезии запустили сервис получения электронных виз в аэропорту
Российские туристы смогут получить электронную визу в любом аэропорту Индонезии