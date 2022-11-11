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В Индонезии запустили сервис получения электронных виз в аэропорту - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221111/indoneziya-1830717036.html
В Индонезии запустили сервис получения электронных виз в аэропорту
В Индонезии запустили сервис получения электронных виз в аэропорту - РИА Новости, 11.11.2022
В Индонезии запустили сервис получения электронных виз в аэропорту
Министерство юстиции и прав человека Индонезии официально запустило сервис для получения электронной визы по прибытию (e-VoA), сообщает агентство ANTARA. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:37
2022-11-11T13:37
туризм
туризм
новости - туризм
индонезия
москва
джакарта
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции и прав человека Индонезии официально запустило сервис для получения электронной визы по прибытию (e-VoA), сообщает агентство ANTARA."Теперь системой e-VoA могут в полной мере пользоваться иностранцы, которые хотят посетить Индонезию", — отметил исполняющий обязанности министра юстиции Видодо Экатьяхьяна.Сервис будет доступен для владельцев паспортов 46 стран, включая Россию, отмечает агентство.Туристы смогут заполнить заявку на получение визы как до, так и после прибытия в Индонезию. Это можно сделать прямо в аэропорту с помощью любого устройства с доступом в интернет.
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туризм, новости - туризм, индонезия, москва, джакарта, виза
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Москва, Джакарта, Виза
13:37 11.11.2022
 
В Индонезии запустили сервис получения электронных виз в аэропорту

Российские туристы смогут получить электронную визу в любом аэропорту Индонезии

© РИА Новости / Михаил ЦыгановМеждународный аэропорт "Сукарно-Хатта" в Джакарте
Международный аэропорт Сукарно-Хатта в Джакарте - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции и прав человека Индонезии официально запустило сервис для получения электронной визы по прибытию (e-VoA), сообщает агентство ANTARA.
"Теперь системой e-VoA могут в полной мере пользоваться иностранцы, которые хотят посетить Индонезию", — отметил исполняющий обязанности министра юстиции Видодо Экатьяхьяна.
Сервис будет доступен для владельцев паспортов 46 стран, включая Россию, отмечает агентство.
Туристы смогут заполнить заявку на получение визы как до, так и после прибытия в Индонезию. Это можно сделать прямо в аэропорту с помощью любого устройства с доступом в интернет.
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