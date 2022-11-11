https://ria.ru/20221111/indiya-1830708511.html

Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике, заявили в США

Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике, заявили в США - РИА Новости, 11.11.2022

Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике, заявили в США

Успешное председательство Индии в G20 необходимо для восстановления глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем, заявила... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:01

2022-11-11T11:01

2022-11-11T11:02

джанет йеллен

индия

сша

нью-дели

большая двадцатка

министерство финансов сша

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794463248_109:0:2963:1606_1920x0_80_0_0_10cef38d459f210c0517f5aa50d63aab.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Успешное председательство Индии в G20 необходимо для восстановления глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем, заявила министр финансов США Джанет Йеллен."Через три недели Индия встанет у руля G20 в неопределенное время для мировой экономики. Мы с нетерпением ожидаем поддержки председательства Индии в G20. Успешное председательство Индии необходимо для восстановления нашей глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем. G20 должна делать больше для облегчения долгового бремени там, где это необходимо. Год G20 в Индии - это шанс ускорить глобальную координацию по реструктуризации долга", - сказала Йеллен, прибывшая в Нью-Дели с однодневным визитом.В ходе встречи с представителями ведущих компаний Индии в центре Microsoft India Development Center в пригороде Нью-Дели, Йеллен заявила, что Индия является "естественным союзником" США."США и Индия являются "естественными союзниками", по словам бывшего премьер-министра Индии. Мы можем находиться на другом конце света друг от друга, но то, что нас объединяет, намного больше, чем любые наши различия. Наши бои за независимость были порождены одним и тем же стремлением к свободе и достоинству", - цитирует заявление Йеллен агентство Ani.Министр финансов США Йеллен в пятницу начала однодневный визит в Индию, в рамках которого будет сопредседателем на девятом заседании индийско-американского диалога по экономическому и финансовому партнерству. Далее она отправится на индонезийский остров Бали чтобы представлять Соединенные Штаты на совместной встрече министров финансов и здравоохранения G20 12 ноября и будет сопровождать президента США Джо Байдена на саммите лидеров G20 15-16 ноября.G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В ходе своего председательства в G20 Индия проведет около 200 встреч в 32 различных секторах в разных местах Индии. Саммит G20, который состоится в следующем году, станет одним из самых престижных международных мероприятий, которое будет организовано Индией.Индия примет председательство в группе G20 c 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221110/ssha-1830630275.html

https://ria.ru/20221110/indiya-1830564785.html

https://ria.ru/20221111/ekonomika-1830694534.html

индия

сша

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джанет йеллен, индия, сша, нью-дели, большая двадцатка, министерство финансов сша, саммит g20