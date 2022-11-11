11:01 11.11.2022 (обновлено: 11:02 11.11.2022)
Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике, заявили в США
Глава Минфина США Йеллен: председательство Индии в G20 поможет мировой экономике
© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Jose Luis Magana
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Успешное председательство Индии в G20 необходимо для восстановления глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Через три недели Индия встанет у руля G20 в неопределенное время для мировой экономики. Мы с нетерпением ожидаем поддержки председательства Индии в G20. Успешное председательство Индии необходимо для восстановления нашей глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем. G20 должна делать больше для облегчения долгового бремени там, где это необходимо. Год G20 в Индии - это шанс ускорить глобальную координацию по реструктуризации долга", - сказала Йеллен, прибывшая в Нью-Дели с однодневным визитом.
В ходе встречи с представителями ведущих компаний Индии в центре Microsoft India Development Center в пригороде Нью-Дели, Йеллен заявила, что Индия является "естественным союзником" США.
"США и Индия являются "естественными союзниками", по словам бывшего премьер-министра Индии. Мы можем находиться на другом конце света друг от друга, но то, что нас объединяет, намного больше, чем любые наши различия. Наши бои за независимость были порождены одним и тем же стремлением к свободе и достоинству", - цитирует заявление Йеллен агентство Ani.
Министр финансов США Йеллен в пятницу начала однодневный визит в Индию, в рамках которого будет сопредседателем на девятом заседании индийско-американского диалога по экономическому и финансовому партнерству. Далее она отправится на индонезийский остров Бали чтобы представлять Соединенные Штаты на совместной встрече министров финансов и здравоохранения G20 12 ноября и будет сопровождать президента США Джо Байдена на саммите лидеров G20 15-16 ноября.
G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В ходе своего председательства в G20 Индия проведет около 200 встреч в 32 различных секторах в разных местах Индии. Саммит G20, который состоится в следующем году, станет одним из самых престижных международных мероприятий, которое будет организовано Индией.
Индия примет председательство в группе G20 c 1 декабря 2022 года.