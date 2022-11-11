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Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике, заявили в США - РИА Новости, 11.11.2022
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Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике, заявили в США
Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике, заявили в США - РИА Новости, 11.11.2022
Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике, заявили в США
Успешное председательство Индии в G20 необходимо для восстановления глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем, заявила... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:01
2022-11-11T11:02
джанет йеллен
индия
сша
нью-дели
большая двадцатка
министерство финансов сша
саммит g20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Успешное председательство Индии в G20 необходимо для восстановления глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем, заявила министр финансов США Джанет Йеллен."Через три недели Индия встанет у руля G20 в неопределенное время для мировой экономики. Мы с нетерпением ожидаем поддержки председательства Индии в G20. Успешное председательство Индии необходимо для восстановления нашей глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем. G20 должна делать больше для облегчения долгового бремени там, где это необходимо. Год G20 в Индии - это шанс ускорить глобальную координацию по реструктуризации долга", - сказала Йеллен, прибывшая в Нью-Дели с однодневным визитом.В ходе встречи с представителями ведущих компаний Индии в центре Microsoft India Development Center в пригороде Нью-Дели, Йеллен заявила, что Индия является "естественным союзником" США."США и Индия являются "естественными союзниками", по словам бывшего премьер-министра Индии. Мы можем находиться на другом конце света друг от друга, но то, что нас объединяет, намного больше, чем любые наши различия. Наши бои за независимость были порождены одним и тем же стремлением к свободе и достоинству", - цитирует заявление Йеллен агентство Ani.Министр финансов США Йеллен в пятницу начала однодневный визит в Индию, в рамках которого будет сопредседателем на девятом заседании индийско-американского диалога по экономическому и финансовому партнерству. Далее она отправится на индонезийский остров Бали чтобы представлять Соединенные Штаты на совместной встрече министров финансов и здравоохранения G20 12 ноября и будет сопровождать президента США Джо Байдена на саммите лидеров G20 15-16 ноября.G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В ходе своего председательства в G20 Индия проведет около 200 встреч в 32 различных секторах в разных местах Индии. Саммит G20, который состоится в следующем году, станет одним из самых престижных международных мероприятий, которое будет организовано Индией.Индия примет председательство в группе G20 c 1 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20221110/ssha-1830630275.html
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индия
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джанет йеллен, индия, сша, нью-дели, большая двадцатка, министерство финансов сша, саммит g20
Джанет Йеллен, Индия, США, Нью-Дели, Большая двадцатка, Министерство финансов США, Саммит G20
11:01 11.11.2022 (обновлено: 11:02 11.11.2022)
 
Председательство Индии в G20 поможет мировой экономике, заявили в США

Глава Минфина США Йеллен: председательство Индии в G20 поможет мировой экономике

© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Успешное председательство Индии в G20 необходимо для восстановления глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Через три недели Индия встанет у руля G20 в неопределенное время для мировой экономики. Мы с нетерпением ожидаем поддержки председательства Индии в G20. Успешное председательство Индии необходимо для восстановления нашей глобальной экономики и устойчивого прогресса в решении самых глубоких проблем. G20 должна делать больше для облегчения долгового бремени там, где это необходимо. Год G20 в Индии - это шанс ускорить глобальную координацию по реструктуризации долга", - сказала Йеллен, прибывшая в Нью-Дели с однодневным визитом.
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В ходе встречи с представителями ведущих компаний Индии в центре Microsoft India Development Center в пригороде Нью-Дели, Йеллен заявила, что Индия является "естественным союзником" США.
"США и Индия являются "естественными союзниками", по словам бывшего премьер-министра Индии. Мы можем находиться на другом конце света друг от друга, но то, что нас объединяет, намного больше, чем любые наши различия. Наши бои за независимость были порождены одним и тем же стремлением к свободе и достоинству", - цитирует заявление Йеллен агентство Ani.
Министр финансов США Йеллен в пятницу начала однодневный визит в Индию, в рамках которого будет сопредседателем на девятом заседании индийско-американского диалога по экономическому и финансовому партнерству. Далее она отправится на индонезийский остров Бали чтобы представлять Соединенные Штаты на совместной встрече министров финансов и здравоохранения G20 12 ноября и будет сопровождать президента США Джо Байдена на саммите лидеров G20 15-16 ноября.
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G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. В ходе своего председательства в G20 Индия проведет около 200 встреч в 32 различных секторах в разных местах Индии. Саммит G20, который состоится в следующем году, станет одним из самых престижных международных мероприятий, которое будет организовано Индией.
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