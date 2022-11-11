https://ria.ru/20221111/igry-1830934379.html

В РПЦ призвали дополнительно изучить вопрос о сценах насилия в играх

В РПЦ призвали дополнительно изучить вопрос о сценах насилия в играх - РИА Новости, 11.11.2022

В РПЦ призвали дополнительно изучить вопрос о сценах насилия в играх

Говоря о предполагаемом запрете сцен насилия в компьютерных играх, нужно уточнить, что под этим подразумевается и в каком контексте, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:30

2022-11-11T18:30

2022-11-11T18:30

религия

вахтанг кипшидзе

россия

русская православная церковь

московский патриархат

госдума рф

яна лантратова

вячеслав володин

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Говоря о предполагаемом запрете сцен насилия в компьютерных играх, нужно уточнить, что под этим подразумевается и в каком контексте, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя соответствующую законодательную инициативу.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разработала поправки (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту о пропаганде ЛГБТ. Они предполагают запрет распространения в России компьютерных игр, содержащих материалы с пропагандой порнографии, жестокости и насилия, с ненормативной лексикой, информацией о способах изготовления наркотиков и психотропных веществ, способах суицида. Поправкой запрещается и пропаганда ЛГБТ в компьютерных играх. Также, по задумке автора, под запрет могут попасть игры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям, и где содержится оскорбления государственных символов."Виртуальное пространство не может становиться местом ничем не ограниченной пропаганды насилия, но вопрос насилия в играх является сложным, он требует дополнительного изучения. Нужно понять, что считать сценами насилия и в каком контексте. Например, нужно ли запрещать детские игры в "войнушку"?" – сказал Кипшидзе.По его словам, вопрос с пропагандой ЛГБТ в компьютерных играх также требует дополнительного изучения."Мы должны изучить проблему. Хотя игры, которые пропагандировали бы ЛГБТ, не слишком распространены, эта идеология навязывается повсеместно вопреки здравому и художественному смыслу, как, например, в западном кинематографе. Не удивлюсь, если ЛГБТ-повестку будут интегрировать в компьютерные игры ради того, чтобы соответствовать принятому либеральному тренду", - пояснил представитель РПЦ.По его словам, компьютерные игры оказывают большое воспитательное воздействие на молодых людей, "во многом формируют их модели поведения в обществе"."Поэтому если мы исходим из того, что воспитание молодого поколения должно соответствовать традиционным ценностям российского общества, то игровая индустрия не может быть изъята из этого процесса", - заключил собеседник агентства.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.

https://ria.ru/20221111/igry-1830858805.html

https://ria.ru/20220515/igry-1788711840.html

https://ria.ru/20220528/igry-1790684442.html

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вахтанг кипшидзе, россия, русская православная церковь, московский патриархат, госдума рф, яна лантратова, вячеслав володин, религия