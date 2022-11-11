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В РПЦ призвали дополнительно изучить вопрос о сценах насилия в играх - РИА Новости, 11.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221111/igry-1830934379.html
В РПЦ призвали дополнительно изучить вопрос о сценах насилия в играх
В РПЦ призвали дополнительно изучить вопрос о сценах насилия в играх - РИА Новости, 11.11.2022
В РПЦ призвали дополнительно изучить вопрос о сценах насилия в играх
Говоря о предполагаемом запрете сцен насилия в компьютерных играх, нужно уточнить, что под этим подразумевается и в каком контексте, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:30
2022-11-11T18:30
религия
вахтанг кипшидзе
россия
русская православная церковь
московский патриархат
госдума рф
яна лантратова
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Говоря о предполагаемом запрете сцен насилия в компьютерных играх, нужно уточнить, что под этим подразумевается и в каком контексте, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя соответствующую законодательную инициативу.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разработала поправки (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту о пропаганде ЛГБТ. Они предполагают запрет распространения в России компьютерных игр, содержащих материалы с пропагандой порнографии, жестокости и насилия, с ненормативной лексикой, информацией о способах изготовления наркотиков и психотропных веществ, способах суицида. Поправкой запрещается и пропаганда ЛГБТ в компьютерных играх. Также, по задумке автора, под запрет могут попасть игры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям, и где содержится оскорбления государственных символов."Виртуальное пространство не может становиться местом ничем не ограниченной пропаганды насилия, но вопрос насилия в играх является сложным, он требует дополнительного изучения. Нужно понять, что считать сценами насилия и в каком контексте. Например, нужно ли запрещать детские игры в "войнушку"?" – сказал Кипшидзе.По его словам, вопрос с пропагандой ЛГБТ в компьютерных играх также требует дополнительного изучения."Мы должны изучить проблему. Хотя игры, которые пропагандировали бы ЛГБТ, не слишком распространены, эта идеология навязывается повсеместно вопреки здравому и художественному смыслу, как, например, в западном кинематографе. Не удивлюсь, если ЛГБТ-повестку будут интегрировать в компьютерные игры ради того, чтобы соответствовать принятому либеральному тренду", - пояснил представитель РПЦ.По его словам, компьютерные игры оказывают большое воспитательное воздействие на молодых людей, "во многом формируют их модели поведения в обществе"."Поэтому если мы исходим из того, что воспитание молодого поколения должно соответствовать традиционным ценностям российского общества, то игровая индустрия не может быть изъята из этого процесса", - заключил собеседник агентства.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.
https://ria.ru/20221111/igry-1830858805.html
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вахтанг кипшидзе, россия, русская православная церковь, московский патриархат, госдума рф, яна лантратова, вячеслав володин, религия
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Россия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Госдума РФ, Яна Лантратова, Вячеслав Володин, Религия
18:30 11.11.2022
 
В РПЦ призвали дополнительно изучить вопрос о сценах насилия в играх

В РПЦ призвали дополнительно изучить и уточнить вопрос о сценах насилия в играх

© AFP 2022 / Alexander JoeРусская православная церковь
Русская православная церковь - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / Alexander Joe
Русская православная церковь. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Говоря о предполагаемом запрете сцен насилия в компьютерных играх, нужно уточнить, что под этим подразумевается и в каком контексте, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя соответствующую законодательную инициативу.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разработала поправки (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту о пропаганде ЛГБТ. Они предполагают запрет распространения в России компьютерных игр, содержащих материалы с пропагандой порнографии, жестокости и насилия, с ненормативной лексикой, информацией о способах изготовления наркотиков и психотропных веществ, способах суицида. Поправкой запрещается и пропаганда ЛГБТ в компьютерных играх. Также, по задумке автора, под запрет могут попасть игры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям, и где содержится оскорбления государственных символов.
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"Виртуальное пространство не может становиться местом ничем не ограниченной пропаганды насилия, но вопрос насилия в играх является сложным, он требует дополнительного изучения. Нужно понять, что считать сценами насилия и в каком контексте. Например, нужно ли запрещать детские игры в "войнушку"?" – сказал Кипшидзе.
По его словам, вопрос с пропагандой ЛГБТ в компьютерных играх также требует дополнительного изучения.
"Мы должны изучить проблему. Хотя игры, которые пропагандировали бы ЛГБТ, не слишком распространены, эта идеология навязывается повсеместно вопреки здравому и художественному смыслу, как, например, в западном кинематографе. Не удивлюсь, если ЛГБТ-повестку будут интегрировать в компьютерные игры ради того, чтобы соответствовать принятому либеральному тренду", - пояснил представитель РПЦ.
По его словам, компьютерные игры оказывают большое воспитательное воздействие на молодых людей, "во многом формируют их модели поведения в обществе".
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"Поэтому если мы исходим из того, что воспитание молодого поколения должно соответствовать традиционным ценностям российского общества, то игровая индустрия не может быть изъята из этого процесса", - заключил собеседник агентства.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.
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РелигияВахтанг КипшидзеРоссияРусская православная церковьМосковский ПатриархатГосдума РФЯна ЛантратоваВячеслав ВолодинРелигия
 
 
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