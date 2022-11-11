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Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним - РИА Новости, 11.11.2022
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Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним
Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним - РИА Новости, 11.11.2022
Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним
Замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР) заявил РИА Новости, что считает излишним введение запрета на насилие в компьютерных играх. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:17
2022-11-11T15:17
общество
виталий милонов
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР) заявил РИА Новости, что считает излишним введение запрета на насилие в компьютерных играх.Ранее стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это."Я считаю, что определенный уровень экшн в играх, он предполагает виртуальное насилие, там убивалки, стрелялки… А как же наши киберспортсмены? …Нет, я считаю, что это излишне", - сказал он.
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общество, виталий милонов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Виталий Милонов, Яна Лантратова, Госдума РФ
15:17 11.11.2022
 
Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним

Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним и вспомнил киберспортсменов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДепутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР) заявил РИА Новости, что считает излишним введение запрета на насилие в компьютерных играх.
Ранее стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.
"Я считаю, что определенный уровень экшн в играх, он предполагает виртуальное насилие, там убивалки, стрелялки… А как же наши киберспортсмены? …Нет, я считаю, что это излишне", - сказал он.
Андрей Кузьмин - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 17:23
Создатель игры "Вангеры" Андрей Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде
 
ОбществоВиталий МилоновЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
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