https://ria.ru/20221111/igry-1830831331.html
Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним
Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним - РИА Новости, 11.11.2022
Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним
Замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР) заявил РИА Новости, что считает излишним введение запрета на насилие в компьютерных играх. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:17
2022-11-11T15:17
2022-11-11T15:17
общество
виталий милонов
яна лантратова
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577460533_0:0:2926:1645_1920x0_80_0_0_c1da5bf3157d4309c68bc3eeddda5a26.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР) заявил РИА Новости, что считает излишним введение запрета на насилие в компьютерных играх.Ранее стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это."Я считаю, что определенный уровень экшн в играх, он предполагает виртуальное насилие, там убивалки, стрелялки… А как же наши киберспортсмены? …Нет, я считаю, что это излишне", - сказал он.
https://ria.ru/20221106/smert-1829500994.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577460533_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d59ecb7235d4b3285dee1fdb8d756aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виталий милонов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Виталий Милонов, Яна Лантратова, Госдума РФ
Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним
Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним и вспомнил киберспортсменов