https://ria.ru/20221111/igry-1830831331.html

Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним

Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним - РИА Новости, 11.11.2022

Депутат Милонов назвал запрет насилия в компьютерных играх излишним

Замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР) заявил РИА Новости, что считает излишним введение запрета на насилие в компьютерных играх. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:17

2022-11-11T15:17

2022-11-11T15:17

общество

виталий милонов

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Замглавы комитета ГД по вопросам семьи Виталий Милонов (ЕР) заявил РИА Новости, что считает излишним введение запрета на насилие в компьютерных играх.Ранее стало известно, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это."Я считаю, что определенный уровень экшн в играх, он предполагает виртуальное насилие, там убивалки, стрелялки… А как же наши киберспортсмены? …Нет, я считаю, что это излишне", - сказал он.

https://ria.ru/20221106/smert-1829500994.html

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2022

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общество, виталий милонов, яна лантратова, госдума рф