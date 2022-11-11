https://ria.ru/20221111/igry-1830674165.html
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость - РИА Новости, 11.11.2022
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
В России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:30
2022-11-11T09:30
2022-11-11T10:22
россия
госдума рф
яна лантратова
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику.Такая норма содержится в поправке к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которую разработала первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Кроме того, предлагается запретить игры, которые могут содержать информацию об изготовлении наркотиков, а также о способах суицида. Также под запрет могут попасть игры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям. Запрещается и пропаганда ЛГБТ.Новую статью с уточнениями предлагается внести в закон об информации.Ответственность за насилие и жестокость в играх предлагается установить в виде штрафов — до 400 тысяч рублей для граждан, и до пяти миллионов для юридических лиц.Госдума уже приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее. Спикер палаты Вячеслав Володин допустил, что ко второму чтению поступят поправки, ужесточающие ответственность.
https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html
https://ria.ru/20221026/igry-1827025911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, яна лантратова, вячеслав володин, общество
Россия, Госдума РФ, Яна Лантратова, Вячеслав Володин, Общество
09:30 11.11.2022 (обновлено: 10:22 11.11.2022)
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
В Госдуме предложили запретить компьютерные игры с пропагандой ЛГБТ и насилия
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику.
Такая норма содержится в поправке к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которую разработала первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова
. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, предлагается запретить игры, которые могут содержать информацию об изготовлении наркотиков, а также о способах суицида. Также под запрет могут попасть игры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям. Запрещается и пропаганда ЛГБТ.
"Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <...> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам", — указано в документе.
Новую статью с уточнениями предлагается внести в закон об информации.
Ответственность за насилие и жестокость в играх предлагается установить в виде штрафов — до 400 тысяч рублей для граждан, и до пяти миллионов для юридических лиц.
Госдума уже приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее. Спикер палаты Вячеслав Володин
допустил, что ко второму чтению поступят поправки, ужесточающие ответственность.