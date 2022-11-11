https://ria.ru/20221111/igry-1830674165.html

В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость

В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость - РИА Новости, 11.11.2022

В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость

В России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:30

2022-11-11T09:30

2022-11-11T10:22

россия

госдума рф

яна лантратова

вячеслав володин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику.Такая норма содержится в поправке к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которую разработала первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Кроме того, предлагается запретить игры, которые могут содержать информацию об изготовлении наркотиков, а также о способах суицида. Также под запрет могут попасть игры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям. Запрещается и пропаганда ЛГБТ.Новую статью с уточнениями предлагается внести в закон об информации.Ответственность за насилие и жестокость в играх предлагается установить в виде штрафов — до 400 тысяч рублей для граждан, и до пяти миллионов для юридических лиц.Госдума уже приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее. Спикер палаты Вячеслав Володин допустил, что ко второму чтению поступят поправки, ужесточающие ответственность.

https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html

https://ria.ru/20221026/igry-1827025911.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, яна лантратова, вячеслав володин, общество