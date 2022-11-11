Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/igry-1830674165.html
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость - РИА Новости, 11.11.2022
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
В России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:30
2022-11-11T10:22
россия
госдума рф
яна лантратова
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику.Такая норма содержится в поправке к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которую разработала первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Кроме того, предлагается запретить игры, которые могут содержать информацию об изготовлении наркотиков, а также о способах суицида. Также под запрет могут попасть игры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям. Запрещается и пропаганда ЛГБТ.Новую статью с уточнениями предлагается внести в закон об информации.Ответственность за насилие и жестокость в играх предлагается установить в виде штрафов — до 400 тысяч рублей для граждан, и до пяти миллионов для юридических лиц.Госдума уже приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее. Спикер палаты Вячеслав Володин допустил, что ко второму чтению поступят поправки, ужесточающие ответственность.
https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html
https://ria.ru/20221026/igry-1827025911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, яна лантратова, вячеслав володин, общество
Россия, Госдума РФ, Яна Лантратова, Вячеслав Володин, Общество
09:30 11.11.2022 (обновлено: 10:22 11.11.2022)
 
В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость

В Госдуме предложили запретить компьютерные игры с пропагандой ЛГБТ и насилия

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику.
Такая норма содержится в поправке к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которую разработала первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Компьютеры в темной комнате - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00
"Бьют по уязвимой группе": где открыли второй фронт против россиян
Кроме того, предлагается запретить игры, которые могут содержать информацию об изготовлении наркотиков, а также о способах суицида. Также под запрет могут попасть игры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям. Запрещается и пропаганда ЛГБТ.

"Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <...> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам", — указано в документе.

Новую статью с уточнениями предлагается внести в закон об информации.
Ответственность за насилие и жестокость в играх предлагается установить в виде штрафов — до 400 тысяч рублей для граждан, и до пяти миллионов для юридических лиц.
Госдума уже приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее. Спикер палаты Вячеслав Володин допустил, что ко второму чтению поступят поправки, ужесточающие ответственность.
Подросток играет в приставку - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 18:59
Оценка содержания видеоигр важна для будущего детей, заявили в Совфеде
 
РоссияГосдума РФЯна ЛантратоваВячеслав ВолодинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала