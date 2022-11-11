https://ria.ru/20221111/gosduma-1830867534.html
В ГД внесли законопроект о льготах для детей погибших от COVID-19 медиков
В ГД внесли законопроект о льготах для детей погибших от COVID-19 медиков - РИА Новости, 11.11.2022
В ГД внесли законопроект о льготах для детей погибших от COVID-19 медиков
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому дети родителей, погибших в результате заражения ковидом при исполнении трудовых обязанностей, имеют право на... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:19
2022-11-11T16:19
2022-11-11T16:19
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому дети родителей, погибших в результате заражения ковидом при исполнении трудовых обязанностей, имеют право на бесплатное обучение в вузах, соответствующий проект размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается установить… права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета для детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей", - говорится в пояснительной записке.Согласно пояснительной записке, дети медиков, погибших в результате инфицирования ковидом, имеют право на прием на обучение за счет средств бюджета при условии успешного прохождения вступительных испытаний.Также авторами пояснительной записки говорится, что у таких детей есть право на прием на подготовительные отделения государственных вузов за счет "бюджетных ассигнований федерального бюджета".
https://ria.ru/20221111/igry-1830674165.html
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общество, госдума рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Госдума РФ, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В ГД внесли законопроект о льготах для детей погибших от COVID-19 медиков
В ГД внесли законопроект о бесплатном обучении для детей погибших от коронавируса медиков