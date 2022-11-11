https://ria.ru/20221111/ges-1830848097.html
ВСУ усилили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и Новой Каховки
ВСУ усилили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и Новой Каховки - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ усилили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и Новой Каховки
Украинские войска усилили ракетные обстрелы Новой Каховки и Каховской ГЭС, заявил РИА Новости представитель администрации города Руслан Агаев. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:37
2022-11-11T15:37
2022-11-11T18:35
специальная военная операция на украине
россия
новая каховка
украина
вооруженные силы рф
происшествия
каховская гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 11 ноя — РИА Новости. Украинские войска усилили ракетные обстрелы Новой Каховки и Каховской ГЭС, заявил РИА Новости представитель администрации города Руслан Агаев.Из-за роста интенсивности обстрелов все больше жителей хотят уехать в другие регионы России, продолжил Агаев. Он напомнил, что "буквально вчера всю ночь город обстреливался безостановочно, дома ходили ходуном".Противник хочет разрушить жилые дома и обесточить город, заключил чиновник.В тоже время Каховская ГЭС продолжает работать, но работа станции будущем может быть под вопросом, поскольку она разделяет правый и левый берег Днепра, добавил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.В середине октября власти начали отселять жителей четырех районов на правом берегу Днепра из-за с постоянных обстрелов со стороны ВСУ, а также риска затопления территории в случае удара по плотине Каховской ГЭС.По данным на 9 ноября, район боевых действий покинули более 115 тысяч жителей Херсонской области.Российские войска также вывели на левый берег, чтобы избежать их изоляции.Как отметил командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, ВСУ продолжают обстреливать Каховскую плотину, что может привести к затоплению большой территории.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221105/himars-1829328146.html
https://ria.ru/20221111/dnepr-1830898125.html
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россия, новая каховка, украина, вооруженные силы рф, происшествия, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новая Каховка, Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Каховская ГЭС
15:37 11.11.2022 (обновлено: 18:35 11.11.2022)
ВСУ усилили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и Новой Каховки
Администрация: ВСУ стали интенсивнее обстреливать Каховскую ГЭС и Новую Каховку
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 11 ноя — РИА Новости. Украинские войска усилили ракетные обстрелы Новой Каховки и Каховской ГЭС, заявил РИА Новости представитель администрации города Руслан Агаев.
"Основной удар всегда приходится по ГЭС — не было ни дня, чтобы ГЭС не обстреливали. Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных (объектов. — Прим. ред.): вчера был обстрелян санаторий, также прилетали (снаряды. — Прим. ред.) по жилым массивам, бьют по подстанции, пытаются обесточить город, тем самым усложнив жизнь людям здесь", — сказал собеседник агентства.
Из-за роста интенсивности обстрелов все больше жителей хотят уехать в другие регионы России
, продолжил Агаев.
Он напомнил, что "буквально вчера всю ночь город обстреливался безостановочно, дома ходили ходуном".
Противник хочет разрушить жилые дома и обесточить город, заключил чиновник.
В тоже время Каховская ГЭС продолжает работать, но работа станции будущем может быть под вопросом, поскольку она разделяет правый и левый берег Днепра, добавил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
В середине октября власти начали отселять жителей четырех районов на правом берегу Днепра из-за с постоянных обстрелов со стороны ВСУ
, а также риска затопления территории в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
По данным на 9 ноября, район боевых действий покинули более 115 тысяч жителей Херсонской области
.
Российские войска также вывели на левый берег, чтобы избежать их изоляции.
Как отметил командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин
, ВСУ продолжают обстреливать Каховскую плотину, что может привести к затоплению большой территории.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.