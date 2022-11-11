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В Германии раскрыли планы по большой конфронтации Запада с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
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В Германии раскрыли планы по большой конфронтации Запада с Россией
В Германии раскрыли планы по большой конфронтации Запада с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
В Германии раскрыли планы по большой конфронтации Запада с Россией
Запад с помощью НАТО давно готовится к большой конфронтации с Россией и Китаем, пишет Дэвид Майвальд для издания Junge Welt. "Средством для этого служит... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:35
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в мире
олаф шольц
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Запад с помощью НАТО давно готовится к большой конфронтации с Россией и Китаем, пишет Дэвид Майвальд для издания Junge Welt. "Средством для этого служит Североатлантический альянс, с помощью которого наиболее могущественные империалистические государства обеспечивают себе зоны влияния, сдерживают конкурентов или противников – или просто устраняют их", — отметил он.Майвальд привел заявление госминистра в МИД Германии Тобиаса Линднера, который сказал, что трансатлантическое сотрудничество против России работает "так хорошо и тесно, как никогда" и привел в пример быстрый ввод пакетов санкций. Кроме того, он призвал продолжить этот импульс для давления на Москву.При этом автор обратил внимание на выгоду, которую получают западные компании от развязывающихся конфликтов. Так, он напомнил о планах канцлера Германии Олафа Шольца скорректировать действующую оборонную политику и выделить сто миллиардов евро на модернизацию вооружения. "Немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на военной электронике и обороне, увеличила свою прибыль до уплаты налогов до 126 миллионов евро по сравнению со 110 миллионами в предыдущем году. В течение года портфель заказов группы по производству электроники для вооружений вырос примерно с пяти до 5,37 миллиарда евро", — отметил Майвальд. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830675102.html
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в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, нато, китай, мид германии
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Германия, НАТО, Китай, МИД Германии
11:35 11.11.2022 (обновлено: 11:59 11.11.2022)
 
В Германии раскрыли планы по большой конфронтации Запада с Россией

Автор Junge Welt Майвальд раскрыл планы Запада по большой конфронтации с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНебо над Москвой
Небо над Москвой - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Запад с помощью НАТО давно готовится к большой конфронтации с Россией и Китаем, пишет Дэвид Майвальд для издания Junge Welt.

"Средством для этого служит Североатлантический альянс, с помощью которого наиболее могущественные империалистические государства обеспечивают себе зоны влияния, сдерживают конкурентов или противников – или просто устраняют их", — отметил он.
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Майвальд привел заявление госминистра в МИД Германии Тобиаса Линднера, который сказал, что трансатлантическое сотрудничество против России работает "так хорошо и тесно, как никогда" и привел в пример быстрый ввод пакетов санкций. Кроме того, он призвал продолжить этот импульс для давления на Москву.

При этом автор обратил внимание на выгоду, которую получают западные компании от развязывающихся конфликтов. Так, он напомнил о планах канцлера Германии Олафа Шольца скорректировать действующую оборонную политику и выделить сто миллиардов евро на модернизацию вооружения.

"Немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на военной электронике и обороне, увеличила свою прибыль до уплаты налогов до 126 миллионов евро по сравнению со 110 миллионами в предыдущем году. В течение года портфель заказов группы по производству электроники для вооружений вырос примерно с пяти до 5,37 миллиарда евро", — отметил Майвальд.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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