https://ria.ru/20221111/germaniya-1830686752.html
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента - РИА Новости, 11.11.2022
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента
Инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:16
2022-11-11T10:16
2022-11-11T10:20
экономика
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819029907_0:276:3050:1992_1920x0_80_0_0_a2fbbf3181020ac9b2fa4b4f11b0b0b2.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с предварительной оценкой.За октябрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,9%. В сентябре рост составил 1,9%. Показатель совпал с предварительной оценкой.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 11,6% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. А за октябрь цены выросли на 1,1% после роста на 2,2% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой.Вместе с этим цены на энергию выросли на 43% в годовом выражении после 43,9% в сентябре, сообщило агентство. А цены на природный газ подскочили более чем в два раза.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://ria.ru/20221110/germaniya-1830626696.html
https://ria.ru/20221111/energokrizis-1830662150.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819029907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b955488f2a4c2f55e0d0a3e00e86bc72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, в мире
Экономика, Германия, В мире
10:16 11.11.2022 (обновлено: 10:20 11.11.2022)
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента
Destatis: годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла рекордных 10,4 процента