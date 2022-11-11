Рейтинг@Mail.ru
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/germaniya-1830686752.html
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента - РИА Новости, 11.11.2022
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента
Инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:16
2022-11-11T10:20
экономика
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819029907_0:276:3050:1992_1920x0_80_0_0_a2fbbf3181020ac9b2fa4b4f11b0b0b2.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с предварительной оценкой.За октябрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,9%. В сентябре рост составил 1,9%. Показатель совпал с предварительной оценкой.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 11,6% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. А за октябрь цены выросли на 1,1% после роста на 2,2% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой.Вместе с этим цены на энергию выросли на 43% в годовом выражении после 43,9% в сентябре, сообщило агентство. А цены на природный газ подскочили более чем в два раза.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://ria.ru/20221110/germaniya-1830626696.html
https://ria.ru/20221111/energokrizis-1830662150.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819029907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b955488f2a4c2f55e0d0a3e00e86bc72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, в мире
Экономика, Германия, В мире
10:16 11.11.2022 (обновлено: 10:20 11.11.2022)
 
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента

Destatis: годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла рекордных 10,4 процента

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Знак евро . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Ресторан быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 21:30
В Германии KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы
За октябрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,9%. В сентябре рост составил 1,9%. Показатель совпал с предварительной оценкой.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 11,6% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. А за октябрь цены выросли на 1,1% после роста на 2,2% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой.
Вместе с этим цены на энергию выросли на 43% в годовом выражении после 43,9% в сентябре, сообщило агентство. А цены на природный газ подскочили более чем в два раза.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
Стопка пледов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
07:42
СМИ: Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу из-за энергокризиса
 
ЭкономикаГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала