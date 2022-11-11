https://ria.ru/20221111/germaniya-1830686752.html

Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента

Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента - РИА Новости, 11.11.2022

Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента

Инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:16

2022-11-11T10:16

2022-11-11T10:20

экономика

германия

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с 10% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель совпал с предварительной оценкой.За октябрь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,9%. В сентябре рост составил 1,9%. Показатель совпал с предварительной оценкой.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 11,6% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. А за октябрь цены выросли на 1,1% после роста на 2,2% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой.Вместе с этим цены на энергию выросли на 43% в годовом выражении после 43,9% в сентябре, сообщило агентство. А цены на природный газ подскочили более чем в два раза.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.

https://ria.ru/20221110/germaniya-1830626696.html

https://ria.ru/20221111/energokrizis-1830662150.html

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экономика, германия, в мире